Hagel-Unwetter trifft steirisches Tierheim: „So etwas haben wir noch nicht erlebt…“

„So etwas haben wir noch nicht erlebt“: Ein heftiges Hagel-Unwetter hat das Tierheim Franziskus in Rosental an der Kainach schwer getroffen. Gehege wurden überschwemmt, zum Glück blieben alle Tiere und Mitarbeiter unverletzt.

Heftige Unwetter sind am Mittwoch über Teile der Steiermark gezogen. Besonders schwer scheint es den Bezirk Voitsberg getroffen zu haben. In Rosental an der Kainach ging ein heftiges Hagelunwetter nieder. Betroffen war auch das Tierheim Franziskus: Gehege wurden überschwemmt, Menschen und Tiere blieben glücklicherweise unverletzt. „Das Tierheim Franziskus hat es mit voller Wucht getroffen – so etwas haben wir noch nicht erlebt“, schildert Tierheimleitung Mag. Nina Mocnik die Situation in einem Beitrag auf Facebook. Sie spricht angesichts der Intensität sogar von einem möglichen „Jahrhunderthagel“.

Überschwemmte Gehege im Tierheim

Die wichtigste Nachricht nach dem Unwetter: Sowohl die Mitarbeiter als auch sämtliche Tiere sind laut Tierheim wohlauf. Verletzt wurde demnach niemand. Die Aufräumarbeiten haben allerdings bereits begonnen. Durch die enormen Niederschlagsmengen wurden Gehege überschwemmt und müssen nun wieder trockengelegt werden. Wie groß der entstandene Sachschaden ist, war zunächst nicht bekannt. Das Tierheim zeigte sich angesichts der Wucht des Unwetters erschüttert. „Nicht zu fassen“, heißt es in dem Beitrag.

Rote Wetterwarnung auch für Voitsberg

Bereits im Vorfeld waren für Mittwochnachmittag und -abend kräftige Gewitter in der Steiermark angekündigt worden. Für den Bezirk Voitsberg galt laut Unwetterzentrale UWZ zeitweise eine rote Wetterwarnung. Bei dieser Warnstufe muss unter anderem mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Auch GeoSphere Austria hatte für den Nachmittag und Abend lokale Schauer und Gewitter prognostiziert. In Rosental an der Kainach entlud sich schließlich eines dieser Unwetter mit besonders heftigem Hagel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 19:57 Uhr aktualisiert