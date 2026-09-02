Lkw kippt auf L212 um: Lenker bei Unfall verletzt

Ein Lkw ist am Mittwochmorgen auf der L212 in Aschau am Ottersbach umgekippt. Der Lenker wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein Verkehrsunfall mit einem Lkw hat am Mittwochmorgen für einen größeren Einsatz in Aschau am Ottersbach gesorgt. Das Schwerfahrzeug kam auf der L212, der Höllgrundstraße, von seiner Fahrt ab und blieb seitlich quer über die Fahrbahn liegen. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 8.24 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Aschau am Ottersbach und St. Stefan im Rosental zunächst zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Der aus Richtung St. Stefan im Rosental kommende Lkw war auf der L212 verunfallt und auf die Seite gekippt.

Lenker konnte sich selbst befreien

Als die Feuerwehr Aschau am Ottersbach als erste Einsatzkraft am Unfallort eintraf, hatte sich der Lenker bereits selbst aus dem Führerhaus befreien können. Er befand sich oberhalb der Fahrerkabine. Beim Eintreffen der Feuerwehr St. Stefan im Rosental war auch das Rote Kreuz bereits vor Ort und versorgte den Verletzten. Für die weitere Rettung arbeiteten die beiden Feuerwehren gemeinsam. Mithilfe einer Korbtrage und einer Rettungsplattform wurde der Verletzte geborgen. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen. Nach Angaben der Feuerwehr erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades.

L212 für Bergung gesperrt

Die Einsatzkräfte sicherten außerdem ausgetretene beziehungsweise gefährdete Betriebsmittel des Lkw und banden diese. Die Bergung des umgestürzten Schwerfahrzeuges soll im Laufe des Tages durch eine Spezialfirma aus Graz erfolgen. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten bleibt die L212 im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Insgesamt standen die Feuerwehren Aschau am Ottersbach und St. Stefan im Rosental mit 22 Einsatzkräften im Einsatz. Außerdem waren Polizei, Rotes Kreuz, Rettungshubschrauber und Straßenmeisterei vor Ort. Die genaue Ursache des Unfalls wurde in der Mitteilung nicht genannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 20:21 Uhr aktualisiert