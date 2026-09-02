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Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Uhrturm.
Nach den teils heftigen Gewittern am Mittwoch beruhigt sich das Wetter in der Steiermark am Donnerstag wieder.
Steiermark
02/09/2026
Nach Unwettern

Bis zu 29 Grad: So sonnig wird der Donnerstag

Am Donnerstag kehrt in der Steiermark freundliches Wetter ein. Nach Wolken und Frühnebel setzt sich die Sonne durch - bei Temperaturen von bis zu 29 Grad.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Nach den teils heftigen Gewittern am Mittwoch beruhigt sich das Wetter in der Steiermark am Donnerstag wieder. Der Tag bringt viel Sonnenschein und bleibt voraussichtlich durchwegs trocken. Am Vormittag können noch ausgedehntere Wolkenfelder über das Land ziehen. Lokal sind zudem Frühnebelfelder möglich, die sich allerdings rasch auflösen sollen. Danach zeigt sich vielerorts die Sonne. Am Nachmittag bilden sich einige Quellwolken, Schauer oder Gewitter werden jedoch nicht erwartet. In höheren Lagen und in der Obersteiermark weht mäßiger Nordwestwind. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 9 und 16 Grad. Tagsüber wird es wieder sommerlich warm: Die Höchstwerte reichen von rund 22 Grad in Mariazell bis zu 29 Grad in Bad Radkersburg.

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