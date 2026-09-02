Bis zu 29 Grad: So sonnig wird der Donnerstag

Nach den teils heftigen Gewittern am Mittwoch beruhigt sich das Wetter in der Steiermark am Donnerstag wieder. Der Tag bringt viel Sonnenschein und bleibt voraussichtlich durchwegs trocken. Am Vormittag können noch ausgedehntere Wolkenfelder über das Land ziehen. Lokal sind zudem Frühnebelfelder möglich, die sich allerdings rasch auflösen sollen. Danach zeigt sich vielerorts die Sonne. Am Nachmittag bilden sich einige Quellwolken, Schauer oder Gewitter werden jedoch nicht erwartet. In höheren Lagen und in der Obersteiermark weht mäßiger Nordwestwind. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 9 und 16 Grad. Tagsüber wird es wieder sommerlich warm: Die Höchstwerte reichen von rund 22 Grad in Mariazell bis zu 29 Grad in Bad Radkersburg.