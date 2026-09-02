Hagel, Sturm und Starkregen: Heftiges Unwetter trifft Voitsberg

Heftige Gewitter haben den Bezirk Voitsberg mit voller Wucht getroffen. Hagelkörner mit bis zu fünf Zentimetern Durchmesser, Starkregen und Sturm sorgten für zahlreiche Feuerwehreinsätze.

Schwere Gewitter haben am Mittwochnachmittag den Bezirk Voitsberg getroffen. Besonders Hagel, Starkregen und Sturm sorgten in mehreren Gemeinden für Probleme. In Maria Lankowitz (Bezirk Voitsberg) wurden zum BEispiel Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern gemessen. Die ersten heftigen Gewitter gingen gegen 16 Uhr über der Region nieder. Bis 18 Uhr mussten die Feuerwehren im Bezirk bereits rund 25 Unwettereinsätze bewältigen.

Starkregen und Hagel sorgten in Köflach für mehrere Einsätze

Auch Köflach (ebenfalls Bezirk Voitsberg) wurde schwer getroffen. Große Regenmengen führten zu mehreren Feuerwehreinsätzen. In den Sozialen Medien häufen sich Bilder und Videos vom Hagel-Wetter und dessen Auswirkungen. „Ein heftiges Hagelunwetter hat unsere Region mit voller Wucht gerade vor kurzem getroffen. Gewaltige Hagelkörner haben vielerorts große Schäden verursacht“, berichtete auch die FPÖ Köflach und bedankt sich bei den Einsatzkräften. „Unser besonderer Dank gilt jetzt unseren Feuerwehren und allen Einsatzkräften. Zahlreiche Wehren aus dem Bezirk sind im Einsatz und helfen unermüdlich dort, wo sie gebraucht werden.“



Schweres Hagelunwetter sorgt für zahlreiche Schäden in Köflach

Hagel beschädigte mehrere Dächer, während die großen Regenmengen zahlreiche Keller unter Wasser setzten. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Köflach, Piber und Rosental waren damit beschäftigt, Keller auszupumpen, beschädigte Dächer zu sichern und weitere Unwetterschäden zu beseitigen. „Starker Hagel und große Mengen an Regenwasser setzten mehreren Gebäuden zu. Besonders betroffen waren Dächer, die durch den Hagel beschädigt wurden. Zudem liefen mehrere Keller mit Wasser voll“, berichtet die FF Köflach. Durch das rasche und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte laut Feuerwehr bei mehreren Gebäuden noch größerer Schaden verhindert werden.

©Freiwillige Feuerwehr Köflach

Hagel-Unwetter trifft steirisches Tierheim: „So etwas haben wir noch nicht erlebt…“

Auch das Tierheim Franziskus in Rosental an der Kainach wurde von dem heftigen Unwetter getroffen. Hagel und Starkregen hätten das Tierheim „mit voller Wucht“ erwischt. Mehrere Gehege wurden überschwemmt und mussten anschließend trockengelegt werden. „Das Tierheim Franziskus hat es mit voller Wucht getroffen – so etwas haben wir noch nicht erlebt“, schildert Tierheimleitung Mag. Nina Mocnik die Situation in einem Beitrag auf Facebook. Sie spricht angesichts der Intensität sogar von einem möglichen „Jahrhunderthagel“. Mehr dazu hier: Hagel-Unwetter trifft steirisches Tierheim.

Unwetter zog über mehrere Bezirke

Bereits vor den Gewittern hatten die Wetterdienste vor einer erhöhten Unwettergefahr gewarnt. Die Unwetterzentrale hatte für Voitsberg sowie weitere Teile der Steiermark die rote Warnstufe ausgegeben. Mehr dazu hier: Unwetter im Anmarsch: Rote Warnstufe für diese steirischen Bezirke. Auch GeoSphere Austria hatte auf die Gefahr schwerer Gewitter hingewiesen.