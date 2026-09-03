Polizei stoppt mutmaßliche Serien-Diebe

Der steirischen Polizei gingen am Dienstagnachmittag zwei mutmaßliche Serien-Diebe ins Netz. Die Georgier stehen in Verdacht mehrere Fahrzeugeinbrüche begangen zu haben.

Bei routinemäßigen Geschwindigkeitsmessungen auf der Semmering-Begleitstraße (L118) in Mürzzuschlag fiel der Polizei ein desolates Auto mit deutschem Kennzeichen ins Auge. Bei der darauffolgenden Kontrolle entdeckten die Beamten zahlreiche verdächtige Gegenstände im Fahrzeug. „Darunter befanden sich Fahrzeugteile, Messer, Sonnenbrillen, Taschenlampen, Kleidungsstücke und Gepäckstücke“, schildern die Polizisten.

Laptops und Mobiltelefone sichergestellt

Die beiden Fahrzeuginsassen – ein 43-jähriger und ein 51-jähriger Georgier – gaben an, die Gegenstände als Geschenke aus Deutschland mitgebracht zu haben. Da jedoch der Verdacht bestand, dass es sich um Diebesgut handeln könnte, durchsuchten Polizisten mit Unterstützung weiterer Streifen den Wagen weiter. „In einem Rucksack fanden sie unter anderem zwei Laptops und vier Mobiltelefone. Die elektronischen Geräte waren jeweils in Alufolie eingewickelt“, so die Exekutive weiter.

Spur führt zu Fahrzeugeinbrüchen

Die sichergestellten Geräte konnten Fahrzeugeinbrüchen in einem anderen Bundesland zugeordnet werden. Die Männer wurden festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.