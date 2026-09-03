Hagelunwetter zieht Spur der Verwüstung durch die Steiermark

Mittwochabend, am 2. September 2026, sind heftige Unwetter durch die Steiermark gezogen. Der Schaden in der steirischen Landwirtschaft? Rund 3,5 Millionen Euro.

Mehrere Gewitter und Unwetter waren in der Steiermark und in Österreich allgemein am Mittwochabend unterwegs. Ein besonders heftiges Unwetter hat sich etwa in und rund um Stainz ereignet. So ist dort alleine bei einem Gartenbaubetrieb an Gläsern, Schirmen, Einrichtungen und Kulturen ein Gesamtschaden in der Höhe von knapp drei Millionen Euro entstanden. Und das obwohl eigentlich nur recht wenig Hagel gefallen ist – dafür aber extrem große Hagelkörner, die punktuell gravierende Zerstörungen anrichteten, weiß man seitens der österreichischen Hagelversicherung.

©Freiwillige Feuerwehr Köflach | Starke Gewitter sind… ©Freiwillige Feuerwehr Köflach | …über die Steiermark gezogen… ©Freiwillige Feuerwehr Köflach | …und haben große Schäden angerichtet. ©Tierheim Franziskus/Nina Mocnik | Unter anderem etwa in einem Tierheim.

3,5 Millionen Euro Schaden durch schwere Hagelunwetter

Daneben wurden ein weiterer Gartenbaubetrieb sowie Wein-, Obstflächen und Grünland in den Bezirken Voitsberg und Murtal geschädigt, heißt es weiter. In der steirischen Landwirtschaft ist so an einem einzigen Abend ein Gesamtschaden von nicht weniger als etwa 3,5 Millionen Euro entstanden. Mehr zum Unwetter könnt ihr übrigens auch hier nachlesen: Hagel, Sturm und Starkregen: Heftiges Unwetter trifft Voitsberg. Und auch ein Tierheim in Kainach im Rosental wurde schwer getroffen: Hagel-Unwetter trifft steirisches Tierheim: „So etwas haben wir noch nicht erlebt…“.