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/ ©Freiwillige Feuerwehr Puch
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Feuerwehreinsatz beim Unfall.
Die Feuerwehr Puch hat den Mann aus dem unwegsamen Gelände gerettet.
Puch bei Weiz
03/09/2026
Hubschraubereinsatz

11 Stunden lang: Motorradfahrer liegt nach Unfall schwer verletzt neben Straße

In Puch bei Weiz (Steiermark) ist Mittwochabend, am 2. September 2026, ein Motorradfahrer von der Straße abgekommen und einen Abhang hinuntergestürzt. Er wurde dabei schwer verletzt. Erst nach elf Stunden wurde er gefunden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(173 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr. Der 63-Jährige aus dem Bezirk Weiz war mit seinem Motorrad auf einer Gemeindestraße in Höfling am Kulm (Bezirk Weiz, Steiermark) unterwegs. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell unterwegs war, deshalb von der Straße abkam und einen Baum streifte. Der 63-Jährige selbst blieb nach etwa drei Metern auf einem Abhang liegen, währenddessen stürzte das Motorrad noch weiter ab.

Feuerwehr rettet Schwerverletzten aus unwegsamem Gelände

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und konnte sich daher auch nicht mehr in Richtung Straße begeben. Daher lag er die ganze Nacht dort. Erst gegen 7 Uhr Früh hörte eine Spaziergängerin die Hilferufe des Mannes und setzte die Rettungskette in Gang. Der 63-Jährige war davor Paragleiten und hat sich über Nacht mit einem Gleitschirm zugedeckt. Die Feuerwehr Puch hat ihn schließlich aus dem unwegsamen Gelände gerettet, mit dem Rettungshubschrauber wurde er ins LKH Graz geflogen.

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