Tragischer Unfall: Steirer (87) beim Glühbirnentausch tödlich verunglückt

Der Pensionist dürfte beim Wechseln einer Glühbirne von einer Leiter gestürzt sein und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Der Pensionist dürfte beim Wechseln einer Glühbirne von einer Leiter gestürzt sein und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Ein 87-jähriger Mann ist am Donnerstagvormittag in Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Pensionist dürfte beim Wechseln einer Glühbirne von einer Leiter gestürzt sein und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Tochter fand toten Vater

Die Tochter des Mannes entdeckte ihren Vater am Donnerstag in dessen Haus leblos am Boden liegend. Sie setzte sofort einen Notruf ab und verständigte die Einsatzkräfte. Die alarmierten Rettungskräfte des Roten Kreuzes konnten dem 87-Jährigen jedoch nicht mehr helfen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits seinen schweren Verletzungen erlegen.

Tödlicher Sturz: Mann erlitt Genickbruch

Wie die anschließenden Ermittlungen ergaben, dürfte der Unfall beim Wechseln einer Glühbirne passiert sein. Der Mann soll dabei von der Leiter gestürzt sein. Eine kriminalpolizeiliche Leichenbeschau ergab, dass der 87-Jährige infolge des Sturzes einen Genickbruch erlitt. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten laut Polizei nicht festgestellt werden.