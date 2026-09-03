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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen zwei tanzende Menschen - ein Mann und eine Frau - vor einigen Geldscheinen.
Nach der zweiten LottoPlus-Ziehung durfte sich der Steirer freuen.
Österreich
03/09/2026
LottoPlus

Lotto-Ziehung: Steirer hat sechs Richtige am Schein, gewinnt 83.000 Euro

Der Lotto-Sechser wurde auch am Mittwoch, 3. September 2026, nicht geknackt. Dabei hatte ein Steirer sogar die sechs Richtigen - aber nur bei LottoPlus.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(173 Wörter)
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Der Sechser im Lotto ist das, was sich wohl (fast) jeder Österreicher schon einmal irgendwann in seinem Leben gewünscht hat. Für einen Steirer wurde dieser Wunsch am Mittwoch, 2. September 2026, quasi zur Wirklichkeit, gewonnen hat er aber „nur“ 83.000 Euro. Der Grund ist ein ganz einfacher: Er hatte die sechs Richtigen nicht bei der Hauptziehung sondern „nur“ bei LottoPlus. Den Vierfachjackpot bei der Hauptziehung konnte niemand knacken, wie die Österreichische Lotterien berichten.

Zweite LottoPlus-Ziehung bringt Steirer zehntausende Euro

Zwei Spielteilnehmer hatten fünf Richtige und die Zusatzzahl. Beide Gewinnertipps wurden via win2day abgegeben und sind jeweils rund 72.000 Euro wert. Die erste LottoPlus-Ziehung hat ebenfalls ohne Sechser geendet, bei der Zweiten ware es dann so weit. Ein Steirer und ein Spielteilnehmer via win2day teilten sich den Gewinn in Höhe von über 160.000 Euro. Für jeden der beiden gab es genau 82.848,20 Euro. Keine Gewinner im ersten Rang hat es schließlich beim Joker gegeben. Die gezogenen Zahlen findet ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 2. September 2026, gezogen:

  • Lotto: 2, 17, 19, 26, 39, 45; Zusatzzahl: 38
  • LottoPlus, 1. Ziehung: 6, 15, 17, 18, 21, 25
  • LottoPlus, 2. Ziehung: 9, 18, 21, 25, 29, 41
  • Joker: 4, 7, 0, 5, 3, 2
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