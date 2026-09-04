„Zu feige, vor Ort zu bleiben“: Feuerwehr wütend nach Fahrerflucht

Nach einem Unfall auf der Murauenstraße soll der Lenker geflüchtet sein und sein beschädigtes Auto erst 1,5 Kilometer entfernt zurückgelassen haben. Die Feuerwehr fand deutliche Worte.

Vor Ort zeigte sich, dass die Arbeit nicht schnell erledigt sein würde. Ein beschädigtes Fahrzeug hatte eine rund 1,5 Kilometer lange Ölspur hinterlassen.

Vor Ort zeigte sich, dass die Arbeit nicht schnell erledigt sein würde. Ein beschädigtes Fahrzeug hatte eine rund 1,5 Kilometer lange Ölspur hinterlassen.

Während viele Menschen in der Nacht auf Freitag noch schliefen, begann für 15 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Thondorf ein langer Einsatz. Um 3.28 Uhr am 4. September wurden sie zu einem Verkehrsunfall auf der Murauenstraße in Gössendorf alarmiert. Vor Ort zeigte sich, dass die Arbeit nicht schnell erledigt sein würde. Ein beschädigtes Fahrzeug hatte eine rund 1,5 Kilometer lange Ölspur hinterlassen.

©Freiwillige Feuerwehr Thondorf Die ausgetretene Flüssigkeit hatte sich über eine enorme Strecke verteilt.

Beschädigtes Auto 1,5 Kilometer entfernt

Nach Angaben der Feuerwehr dürfte der Lenker nach dem Unfall noch weitergefahren sein. Sein beschädigtes Auto habe er schließlich rund 1,5 Kilometer vom Unfallort entfernt abgestellt. Vor Ort geblieben sei er nicht. Die Feuerwehr spricht von Fahrerflucht. Informationen zur Identität des Lenkers oder zum genauen Unfallhergang liegen in der Mitteilung nicht vor. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Vorfall für den Fahrer selbst offenbar glimpflich ausgegangen sein dürfte. Für die Einsatzkräfte begann hingegen eine stundenlange Arbeit.

©Freiwillige Feuerwehr Thondorf Während der Verursacher nicht mehr vor Ort gewesen sei, mussten 15 ehrenamtliche Einsatzkräfte mitten in der Nacht ausrücken und drei Stunden arbeiten.

15 Feuerwehrleute drei Stunden im Einsatz

Die ausgetretene Flüssigkeit hatte sich über eine enorme Strecke verteilt. Insgesamt waren die 15 Feuerwehrleute rund drei Stunden damit beschäftigt, die Ölspur zu beseitigen und die Gefahrenstelle abzuarbeiten. Erst danach konnten die Ehrenamtlichen wieder nach Hause fahren. Viel Zeit zum Erholen blieb einigen offenbar nicht: Wie die Feuerwehr schildert, machten sich die Einsatzkräfte nach einer kurzen Pause frisch und fuhren anschließend zu ihren regulären Arbeitsstellen. Genau dieser Umstand sorgt bei der Feuerwehr für Unmut.

„Teststrecke“ und illegale Autorennen

In einem ungewöhnlich deutlichen Nachtrag zum Einsatz kritisiert die FF Thondorf das Verhalten auf der Murauenstraße generell. Die Straße werde nach Wahrnehmung der Feuerwehr „immer wieder mit einer Teststrecke verwechselt oder für illegale Autorennen benutzt“. Damit würden die Beteiligten nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen gefährden, mahnt die Feuerwehr. Auch für den unbekannten Unfalllenker hat sie eine klare Botschaft. Dieser sei nach Ansicht der Feuerwehr „zu feige“ gewesen, am Unfallort zu bleiben. Gleichzeitig hofft die Mannschaft, dass der Verantwortliche den Beitrag liest und sich Gedanken über die Folgen seines Handelns macht.

Feuerwehr appelliert nach nächtlichem Einsatz

Der Einsatz zeigt aus Sicht der Feuerwehr auch, was nach einem Unfall im Hintergrund passiert. Während der Verursacher nicht mehr vor Ort gewesen sei, mussten 15 ehrenamtliche Einsatzkräfte mitten in der Nacht ausrücken und drei Stunden arbeiten. Die FF Thondorf bedankt sich deshalb nicht nur bei ihren Kameradinnen und Kameraden, sondern auch bei deren Arbeitgebern und Kollegen für das Verständnis.