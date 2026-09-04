Schwere Vorwürfe gegen Lebenshilfe Leibnitz-Spitze: Aufklärung gefordert

Bei der Lebenshilfe Leibnitz sorgen schwere Vorwürfe gegen Geschäftsführerin Ulrike Ablasser für Unruhe. Es geht unter anderem um ihr Gehalt und den Umgang mit Vorfällen innerhalb einer Einrichtung.

Die Lebenshilfe Leibnitz steht vor einer schwierigen Situation. In einem anonymen Schreiben, das laut „Kleine Zeitung“ auch an das Bezirksgericht Leibnitz übermittelt wurde, werden Vorwürfe gegen Geschäftsführerin Ulrike Ablasser erhoben. Der steirische und der österreichweite Dachverband verlangen eine transparente Aufarbeitung. Bewiesen ist bislang nichts. Die Konsequenzen reichen bereits bis in die Führungsgremien: Ablassers Funktion im Präsidium der Lebenshilfe Steiermark wurde ruhend gestellt. Aus dem Vorstand der Lebenshilfe Österreich hat sie sich mittlerweile zurückgezogen. Gleichzeitig ist die eigenständig organisierte Lebenshilfe Leibnitz aus dem steirischen Dachverband ausgetreten. Wichtig dabei: Die erhobenen Vorwürfe sind derzeit nicht bewiesen. Ablasser weist sie zurück.

Diskussion um Höhe des Gehalts

Ein Teil der Kritik betrifft die Bezahlung der Geschäftsführerin. Im Raum stehen laut Medienberichten 16.000 bis 18.000 Euro brutto, 14-mal jährlich. Bestätigt ist diese Summe allerdings nicht. Ablasser legt die Höhe ihres Gehalts dem Bericht zufolge nicht offen. Über ihren Anwalt Franz Unterasinger ließ sie lediglich mitteilen, dass es sich um einen All-in-Vertrag handle. Der Vorstand der Lebenshilfe Leibnitz steht hinter der Geschäftsführerin. In einem vorliegenden Schreiben heißt es dem Bericht zufolge, dass die anonym vorgebrachten Vorwürfe sorgfältig geprüft worden seien und sich dabei als „unrichtig beziehungsweise substanzlos“ erwiesen hätten.

Vorwürfe rund um Vorfälle in Einrichtung

Deutlich sensibler ist ein weiterer Teil der Anschuldigungen. Ein enger Angehöriger Ablassers lebt laut Medienberichten selbst in einer Einrichtung der Lebenshilfe Leibnitz. Dort soll es wiederholt zu unangemessenem beziehungsweise sexuell übergriffigem Verhalten gegenüber Bewohnerinnen gekommen sein. Kritik gibt es insbesondere daran, wie mit diesen Situationen umgegangen worden sein soll. Ehemalige Mitarbeiter werfen Ablasser unter anderem vor, ihre Rolle als Geschäftsführerin nicht ausreichend von jener als Angehörige getrennt zu haben. Auch Erwachsenenvertreter betroffener Frauen sollen demnach nicht oder erst verspätet informiert worden sein. Ablasser lässt auch diese Darstellung zurückweisen. Ihr Anwalt erklärte gegenüber der Zeitung, die angesprochenen Vorfälle seien nicht strafrechtlich relevant gewesen.

Ablasser spricht von „anonymer Hetzkampagne“

Die Geschäftsführerin selbst bezeichnet die gegen sie erhobenen Vorwürfe als „unrichtig oder aus dem Zusammenhang gerissen“. Sie spricht von einer „anonymen Hetzkampagne, die seit Wochen läuft“. Auch negative Bewertungen auf der Arbeitgeberplattform Kununu spielen in der Auseinandersetzung eine Rolle. Bei 14 Beiträgen sei die Löschung beantragt worden. Zudem werde gerichtlich versucht, die Identität der Verfasser zu erfahren. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Ablasser und ihr Anwalt verweisen darauf, dass die Vorwürfe bislang anonym erhoben worden seien.

Dachverband verlangt weitere Aufklärung

Für die Lebenshilfe Steiermark ist die Angelegenheit mit der internen Prüfung in Leibnitz allerdings nicht erledigt. „Derzeit ist nichts bewiesen“, betont Präsidentin Elke Lujansky-Lammer. Gleichzeitig stünden die geäußerten Vorwürfe im Widerspruch zu den Grundsätzen der Lebenshilfe. Der steirische Dachverband drängt deshalb auf eine transparente und verantwortungsvolle Aufarbeitung. Seine Möglichkeiten sind jedoch begrenzt: Die Lebenshilfe Leibnitz ist ein eigenständiger Verein und inzwischen auch aus dem Dachverband ausgetreten. Geplant ist nun eine außerordentliche Delegiertenversammlung der Lebenshilfe Steiermark. Dabei soll es nur einen Tagesordnungspunkt geben: die Abwahl Ablassers aus dem Präsidium.

Auch österreichweiter Verband reagierte

Die Vorwürfe haben mittlerweile auch die Bundesebene erreicht. Laut Generalsekretär Philippe Narval wurde Ablassers Mandat bei der Lebenshilfe Österreich nach Bekanntwerden der anonymen Anschuldigungen entsprechend der Compliance-Regeln zunächst ruhend gestellt. Wenige Tage später habe Ablasser im August selbst ihren Rückzug aus dem Vorstand erklärt. Auch der österreichische Dachverband spricht sich für eine externe und transparente Aufklärung aus. Für die Lebenshilfe Leibnitz bedeutet die aktuelle Auseinandersetzung einen erneuten internen Konflikt. Bereits 2020 hatte es nach dem kurzfristigen Abgang des damaligen langjährigen Chefs Manfred Pracher einen Machtkampf mit Dienstfreistellungen und Hausverboten gegeben.