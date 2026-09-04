Kaltfront trifft Steiermark: Doch dann kehrt der Sommer zurück

Der Sommer gibt sich noch nicht geschlagen: Nach bis zu 32 Grad am Freitag zieht am Samstag eine schwache Kaltfront über die Steiermark. Schauer und Abkühlung folgen, doch schon am Sonntag dreht das Wetter erneut.

Der September ist erst wenige Tage alt, doch beim Wetter ist bereits einiges los. Wer für das kommende Wochenende einen Ausflug, eine Wanderung oder vielleicht sogar noch einmal einen Besuch im Freibad geplant hat, sollte genau auf den Kalender schauen. Denn Samstag und Sonntag könnten in der Steiermark kaum unterschiedlicher ausfallen. Während am Samstag eine schwache Kaltfront für mehr Wolken, Schauer und regional deutlich niedrigere Temperaturen sorgt, kehrt bereits am Sonntag Hochdruckeinfluss zurück. Dann zeigt sich der Spätsommer noch einmal von seiner besonders freundlichen Seite. Doch bevor es so weit ist, legt der Sommer am heutigen Freitag noch einmal ordentlich vor, 5 Minuten hat bereits berichtet: Sommerliches Wetter am Freitag: Steiermark erwartet bis zu 32 Grad.

Freitag bringt noch einmal bis zu 32 Grad

Am heutigen Freitag ziehen zunächst einige Wolkenfelder über die Steiermark. Vor allem in der Obersteiermark können diese zeitweise dichter ausfallen. Im Laufe des Tages gewinnt allerdings immer mehr die Sonne die Oberhand. Der Nachmittag verläuft schließlich in vielen Regionen sehr sonnig, teilweise sogar wolkenlos. Dazu weht leichter bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Sommerlich fallen vor allem die Temperaturen aus: Nach Frühwerten zwischen 13 und 19 Grad werden am Nachmittag 28 bis 32 Grad erreicht. Damit ist regional sogar noch einmal ein Hitzetag mit mindestens 30 Grad möglich. Auch der Freitagabend bleibt zunächst freundlich. In der Nacht auf Samstag ist der Himmel laut GeoSphere Austria überwiegend klar, ehe sich in den Morgenstunden erste dünne Wolken bemerkbar machen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad.

Am Samstag nähert sich eine Kaltfront

Der Samstag startet dann bereits mit ersten Anzeichen eines Wetterwechsels. Von Nordwesten ziehen zunehmend Wolken in die Steiermark. Ganz abgeschrieben ist die Sonne allerdings noch nicht. Vor allem im Süden des Landes dürften sich zunächst noch einige Sonnenstunden ausgehen. Damit stehen die Chancen auch in Graz und der Südsteiermark besser, zumindest einen Teil des Tages bei freundlichem Wetter verbringen zu können. Im Laufe des Nachmittags wird es jedoch zunehmend unbeständig. Eine schwache Kaltfront überquert die Steiermark. Mit ihr entstehen reichlich Quellwolken und von Nordwesten ziehen einige Regenschauer durch. Diese können teilweise auch von Gewittern begleitet werden.

©Geosphere Austria Am Samstag kühlts ab.

Norden bekommt Wetterwechsel stärker zu spüren

Besonders bemerkbar macht sich die Front in der Obersteiermark sowie entlang des Randgebirges. Dort kann zusätzlich ein lebhafter Nordwestwind auffrischen. Auch bei den Temperaturen zeigt sich am Samstag ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Während im Norden teilweise nur noch 22 Grad erreicht werden, sind im Süden noch Höchstwerte von bis zu 28 Grad möglich. Wer am Samstag im Freien unterwegs ist, sollte also besonders in der Obersteiermark einen Blick auf die Wetterentwicklung werfen. Im Süden bleibt die Chance auf längere freundliche Phasen größer, ganz ausgeschlossen sind Schauer im Laufe des Tages aber auch dort nicht.

Sonntag dreht das Wetter komplett

Wer zwischen Samstag und Sonntag wählen kann, dürfte mit dem zweiten Wochenendtag deutlich mehr Glück haben. Denn die Kaltfront verabschiedet sich rasch wieder. Am Sonntag breitet sich über der Steiermark erneut Hochdruckeinfluss aus. In den Morgenstunden können sich zwar lokal noch Nebelfelder halten, diese lösen sich aber bis zum mittleren Vormittag auf. Danach steht einem ausgesprochen sonnigen Tag kaum noch etwas im Weg: In der gesamten Steiermark scheint den ganzen Tag die Sonne. Auch der Wind beruhigt sich zunehmend. Selbst im Mariazellerland, wo es zuvor noch windiger sein kann, lässt er im Laufe des Tages nach.

Graz darf sich auf sonnigen Sonntag freuen

Damit stehen auch in Graz die Zeichen am Sonntag klar auf Spätsommer. Ganz so heiß wie am Freitag wird es allerdings nicht mehr. Nach einem durchaus frischen Start mit steiermarkweit 9 bis 15 Grad steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 22 bis 27 Grad. Das bedeutet: sommerlich warm, aber ohne die große Hitze der vergangenen Wochen. Gerade für Wanderungen und andere Outdoor-Aktivitäten dürfte der Sonntag damit der deutlich bessere Tag des Wochenendes werden. Auch wer noch einmal einen Badetag einlegen möchte, bekommt bei viel Sonnenschein und Temperaturen bis 27 Grad eine Gelegenheit dazu.

Auch Montag bleibt es sommerlich

Und selbst nach dem Wochenende ist mit dem Spätsommer noch nicht Schluss. Der Montag startet ebenfalls ausgesprochen freundlich. Besonders in der Südoststeiermark soll die Sonne den ganzen Tag scheinen. In der Obersteiermark bleibt es zumindest bis über Mittag sehr sonnig. Erst am Nachmittag wachsen über den Bergen wieder Quellwolken. Später können sich bevorzugt in den westlichen Landesteilen einzelne Regenschauer oder Gewitter entwickeln. Die Temperaturen legen gegenüber Sonntag sogar wieder etwas zu. Nach kühlen 8 bis 14 Grad am Morgen werden am Nachmittag 25 bis 29 Grad erwartet.