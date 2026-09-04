Steiermark blüht auf: Sieger des Landesblumenschmuckbewerbs geehrt

Rund 30.000 Teilnehmer, 33 Gemeinden und unzählige Blumen, Pflanzen und kreative Ideen: Beim 67. Landesblumenschmuckbewerb „Die Flora” |26 zeigte sich die Steiermark auch heuer von ihrer blühendsten Seite. Unter dem Motto „Mach mit und blüh auf!” wurden gestern im Kultur- und Kongresshaus Knittelfeld die besten Beiträge des diesjährigen Bewerbs ausgezeichnet. Landeshauptmann Mario Kunasek nahm an der großen Schlussveranstaltung teil und gratulierte den zahlreichen Preisträgern. Auszeichnungen gab es in unterschiedlichen Kategorien – vom klassischen Blumenschmuck an Häusern, Balkonen und Bauernhöfen über Gärten und Betriebe bis hin zur Gestaltung ganzer Gemeinden und Ortsbilder. Hier finden Sie die Liste mit den Siegern!

©Land Steiermark/Puchinger LH Mario Kunasek mit Siegern der „Die Flora“|26

„Der Landesblumenschmuckbewerb zeigt Jahr für Jahr eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Menschen mit Leidenschaft, Kreativität und viel Einsatz ihre Heimat gestalten. Überall in der Steiermark entstehen dadurch blühende Plätze, gepflegte Ortsbilder und wunderschöne Gärten, die unsere Lebensqualität steigern und unser Land auch für Gäste zu etwas Besonderem machen. Gerade die Verbindung von gelebter Tradition, regionalem Engagement und einem bewussten Umgang mit unserer Natur macht den Landesblumenschmuckbewerb so wertvoll. Mein Dank gilt allen, die mit ihrer Arbeit und ihrem Einsatz dafür sorgen, dass die Steiermark als Grünes Herz Österreichs ihrem Namen alle Ehre macht”, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek.

Nachhaltigkeit stärker im Mittelpunkt

Beim 67. Landesblumenschmuckbewerb wurden auch gezielt Akzente in Richtung Nachhaltigkeit gesetzt. So rückt die Kategorie „Wohlfühlgarten” neben einer ansprechenden Gestaltung insbesondere Naturverbundenheit, Biodiversität und nachhaltige Bewirtschaftung in den Mittelpunkt. Der „Nachhaltigkeitspreis Privat“ würdigt darüber hinaus innovative ökologische Ideen und deren konkrete Umsetzung. Damit verbindet der traditionsreiche Wettbewerb klassische Blumenschmuck- und Gartengestaltung zunehmend mit neuen Ansätzen für einen bewussten Umgang mit Natur und Umwelt. Das Land Steiermark unterstützt den Landesblumenschmuckbewerb im Jahr 2026 mit einer Förderung von 60.000 Euro und leistet damit einen Beitrag zur Ortsbildpflege, zur Stärkung der Gemeinschaft und zur touristischen Attraktivität der steirischen Regionen. Durch die Schlussveranstaltung in Knittelfeld führte ORF-Moderatorin Angelika Ertl. Mit dabei waren unter anderem der Knittelfelder Bürgermeister Harald Bergmann, Landtagsabgeordneter Bruno Aschenbrenner, in Vertretung von LH-Stv. Manuela Khom, der Geschäftsführer Blumenschmuckbewerb „Die Flora” Klaus Wenzel, Ferdinand Lienhard, Obmann-Stellvertreter der Steirischen Gärtner und Baumschulen, Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein, Bundesrat Bruno Aschenbrenner sowie Blumenkönigin Lisa II. (Lisa Waupotitsch).