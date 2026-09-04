Land Steiermark fördert Schulreisen zu EU-Institutionen

Das Land Steiermark ist mit seinem Förderprogramm „EU-Schulreisen“ ein Vorreiter in Österreich: Seit rund 15 Jahren unterstützt die Steiermark Reisen zu den europäischen Institutionen. Im vergangenen Schuljahr konnten so rund 800 Schülerinnen und Schüler Brüssel, Luxemburg oder Straßburg besuchen. Die nächste Einreichperiode läuft von 7. September bis 27. November 2026. Insgesamt stehen 80.000 Euro zur Verfügung.

Mit dem Land Steiermark auf Schulreise zu den EU-Institutionen

„Die EU muss für junge Menschen mehr sein als ein Kapitel aus dem Schulbuch oder ein Wort aus den Nachrichten. Immerhin verdient die Steiermark jeden zweiten Euro im Export. Europa stärkt also unsere Wirtschaft und sichert Arbeitsplätze. Man kann die Europäische Union nicht nur erlernen, man muss sie erleben – und das am besten vor Ort. Ein Besuch europäischer Institutionen ermöglicht steirischen Schülerinnen und Schülern einen unmittelbaren Einblick in die Funktionsweise der Europäischen Union und ihre politischen Entscheidungsprozesse. Daher freut es mich, dass dieses Reiseangebot in den vergangenen Jahren so gut angenommen wurde und auch heuer wieder möglich ist“, betont Landeshauptmann-Stv. und Europareferentin Manuela Khom.

Brüssel: Einblicke in die Arbeit der steirischen Interessenvertretung

Ziel des Programms ist es, das Europa- und Demokratiebewusstsein junger Menschen zu stärken, das Verständnis für die europäische Integration zu vertiefen und die europäische Dimension in verschiedenen Lebensbereichen sichtbar zu machen. Für Reisen nach Brüssel gibt darüber hinaus der Besuch des Steiermark-Büros Brüssel einen umfassenden Einblick in die Arbeit der steirischen Interessenvertretung auf europäischer Ebene. Seit 1994 beobachtet das Büro europäische Entwicklungen, unterstützt steirische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger bei ihrer Arbeit in Europa, fördert den Austausch mit Partnern in der Europäischen Union und betreut steirische Besuchergruppen vor Ort. „Das unmittelbare Erleben europäischer Entscheidungsprozesse trägt wesentlich dazu bei, komplexe politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge besser zu verstehen“, betont Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom und ermutigt: „Wir brauchen das Mitwirken der Jugend in der Gemeinde, im Land, im Bund und in der Europäischen Union. Bring dich ein!“ Antragsberechtigt sind steirische Schulen sowie Elternvereine steirischer Schulen. Die Förderung beträgt 100 Euro pro teilnehmender Schülerin bzw. teilnehmendem Schüler, wenn mindestens eine Institution der EU besucht wird. Die Vergabe erfolgt nach der Reihenfolge des Einlangens vollständiger und korrekter Anträge.