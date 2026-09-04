EPU-Tag in Graz: Mehr als 400 Unternehmer setzen auf Vertrieb, KI und Social Media

Wie gewinnt man neue Kunden und nutzt digitale Möglichkeiten besser? Mehr als 400 steirische Ein-Personen-Unternehmer holten sich beim EPU-Erfolgstag wertvolle Tipps für den Geschäftsalltag.

Ein-Personen-Unternehmen übernehmen im Arbeitsalltag zahlreiche Aufgaben gleichzeitig: Sie entwickeln ihre Leistungen, kümmern sich um Organisation und Finanzen – und müssen sich auch selbst um den Verkauf kümmern. Genau hier setzte der EPU-Erfolgstag 2026 der WKO Steiermark an. Unter dem Motto „Sales.Sales.Sales“ erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praktische Tipps und neue Strategien rund um Kundengewinnung, digitale Werkzeuge und erfolgreiche Kommunikation.

Fokus auf Verkauf, KI und Social Media

Bei Vorträgen und Praxisimpulsen zeigten Experten, wie EPU ihre Angebote besser positionieren, neue Kunden erreichen und moderne Technologien sinnvoll einsetzen können. Dabei standen vor allem konkrete Lösungen für den Geschäftsalltag im Mittelpunkt. Besonders die Themen Künstliche Intelligenz und Social Media spielten eine wichtige Rolle. Die Teilnehmer erfuhren, wie digitale Werkzeuge helfen können, Abläufe zu erleichtern und die eigene Reichweite zu erhöhen.

„EPU sind eine unverzichtbare Stütze der Wirtschaft“

„Ein-Personen-Unternehmen sind eine unverzichtbare Stütze unserer steirischen Wirtschaft“, betont Dietmar Schweiggl, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Steiermark. Hinter jedem EPU stehe eine Person, die Verantwortung übernehme und mit persönlichem Einsatz Wertschöpfung schaffe. Der Erfolgstag solle genau dort ansetzen, wo die Herausforderungen der Unternehmerinnen und Unternehmer liegen: mit anwendbarem Wissen, neuen Perspektiven und Möglichkeiten zum Austausch.

Marktplatz für Kontakte und Kooperationen

Großes Interesse gab es erneut am Dienstleistungsmarktplatz. Dort konnten EPU ihre Leistungen kurz präsentieren und direkt mit potenziellen Kunden sowie Kooperationspartnern ins Gespräch kommen. Für Martina Konrad, EPU-Beauftragte der WKO Steiermark, zeigt die große Nachfrage den hohen Bedarf an praktischen Lösungen: „Eine gute Leistung allein reicht nicht aus – sie muss auch verständlich kommuniziert und von den richtigen Kunden gefunden werden.“

Austausch als wichtiger Erfolgsfaktor

Neben dem fachlichen Programm stand auch die Vernetzung im Mittelpunkt. Beim abschließenden Ausklang mit Musik und kulinarischer Begleitung konnten die Teilnehmer Gespräche vertiefen und neue Kontakte knüpfen. Für einen besonderen Moment sorgte Musiker Herwig Burghard mit der Premiere eines eigens komponierten EPU-Songs. Die WKO Steiermark unterstützt Ein-Personen-Unternehmen laufend mit Informations-, Beratungs- und Vernetzungsangeboten. Der EPU-Erfolgstag soll dabei helfen, aktuelle Entwicklungen aufzugreifen und Wissen zu vermitteln, das direkt im Geschäftsalltag eingesetzt werden kann.