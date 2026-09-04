Unfall im Murtal fordert drei Schwerverletzte

Schwerer Unfall auf der B317 bei Wöll: Vier Personen wurden verletzt, drei davon schwer. Zwei Pkw und ein Motorrad waren beteiligt. Rettungskräfte, Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber standen im Einsatz.

Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 50-Jähriger aus Wien mit seinem Pkw auf der Friesacher Straße (B317) von Scheifling kommend in Richtung Judenburg. Im Bereich Wöll (Bezirk Murtal) kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 37-Jährigen aus dem Bezirk Murau. Der Pkw des Wieners wurde durch die Wucht des Anpralls wieder auf die rechte Fahrspur zurückgeschleudert und kollidierte dort mit einem Motorrad, gelenkt von einem 23-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

Schwerer Unfall auf der B317: Vier Verletzte nach Kollision mit Pkw und Motorrad

Der Motorradfahrer kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Auch der 50-Jährige und seine 63-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Ein Elfjähriger, der im Pkw der 37-Jährigen mitgefahren war, erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst bzw. vom Rettungshubschrauber in Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehren St. Georgen und St. Peter ob Judenburg standen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz.