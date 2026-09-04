Tragödie am Großen Bösenstein: 22-Jährige stürzt vor Augen ihres Vaters in den Tod

Eine 22-Jährige stürzte Freitagvormittag, 4. September 2026, bei einer Wanderung im Bereich Großer Bösenstein ab und erlitt tödliche Verletzungen.

Die 22-Jährige aus Tschechien war mit ihrem Vater auf dem Wandersteig zwischen dem Großen Bösenstein und dem Sonntagskarspitz unterwegs. Gegen 11 Uhr kam sie zu Sturz und stürzte rund 150 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen. Sie wurde von der Besatzung eines Polizeihubschraubers geborgen. Der Vater wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2026 um 21:31 Uhr aktualisiert