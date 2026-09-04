Kaltfront zieht auf: Wetterumschwung am Samstag in der Steiermark

Am Samstag zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst noch freundlich. Vor allem im Süden des Landes sind am Vormittag und frühen Nachmittag noch einige Sonnenstunden möglich. Im Laufe des Nachmittags zieht jedoch von Nordwesten eine schwache Kaltfront auf. Die Quellbewölkung nimmt zu und es kommt zu einigen Schauern, die teilweise auch von Gewittern begleitet sein können. Besonders in der Obersteiermark sowie entlang des Randgebirges frischt zudem lebhafter Nordwestwind auf. Mit dem Wind wird es vor allem in den nördlichen Landesteilen spürbar kühler. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad, die Höchstwerte erreichen je nach Region 22 bis 28 Grad.