Tödlicher Absturz in der Steiermark: Begleiter mussten alles mitansehen

Ein gemeinsamer Wanderausflug in der Obersteiermark nahm am Freitagnachmittag ein tragisches Ende. Ein 44-jähriger Deutscher stürzte im Bereich des Schiedecks über eine Steilkante. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Doch für den Deutschen gab es keine Rettung mehr. Die Hubschrauberbesatzung konnte vor Ort nur noch den Tod des 44-Jährigen feststellen.

Doch für den Deutschen gab es keine Rettung mehr. Die Hubschrauberbesatzung konnte vor Ort nur noch den Tod des 44-Jährigen feststellen.

Vier Personen waren am Freitag gemeinsam im Raum Rohrmoos im Bezirk Liezen unterwegs. Die Gruppe wanderte auf einem markierten Weg im Bereich des Schiedecks, als es gegen 15.40 Uhr zu dem folgenschweren Unfall kam. Ein 44 Jahre alter Mann aus dem deutschen Bundesland Thüringen stürzte laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf einer steilen Wiese. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es nicht.

Über Steilkante abgestürzt

Nach dem ersten Sturz geriet der Wanderer über eine Steilkante und schlug auf dem darunterliegenden Gelände auf. Seine drei Begleiter mussten das Unglück mitansehen, konnten jedoch aufgrund des steilen und unwegsamen Geländes nicht zu dem 44-Jährigen absteigen. Sie setzten sofort einen Notruf ab. Daraufhin wurde die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 zur Unfallstelle geschickt. Doch für den Deutschen gab es keine Rettung mehr. Die Hubschrauberbesatzung konnte vor Ort nur noch den Tod des 44-Jährigen feststellen.

Begleiter mit Polizeihubschrauber ins Tal gebracht

Auch für die drei Begleiter des Verunglückten war der Einsatz damit noch nicht vorbei. Aufgrund des schwierigen Geländes wurden sie mit einem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen. Dort kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam um die Gruppe. Weitere Personen wurden bei dem Alpinunfall nicht verletzt.