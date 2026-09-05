Lkw-Lenker übersieht Motorradfahrer: 22-Jähriger schwer verletzt

Ein Abbiegemanöver endete am Freitagabend in Kirchbach in der Steiermark mit einem schweren Unfall. Ein Lkw kollidierte mit einem Motorrad. Der erst 22 Jahre alte Biker musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

In Kirchbach in der Steiermark im Bezirk Südoststeiermark kam zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 21 Uhr waren ein Lkw und ein Motorrad im Bereich der Kirchberger Straße (L202) unterwegs. Der 36-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung wollte unmittelbar vor der Kreuzung mit der Kirchbacher Straße (B73) zu einer Tankstelle abbiegen.

Lkw-Lenker übersah 22-Jährigen

Zur selben Zeit fuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer von der B73 kommend auf der L202 in Richtung Norden. Nach eigenen Angaben übersah der 36-Jährige den herannahenden Motorradfahrer beim Abbiegemanöver. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige stürzte mit seinem Motorrad und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte den jungen Mann und brachte ihn anschließend in das LKH Feldbach.