A9 bei Graz: Neue Section-Control wird jetzt bald scharf gestellt

Wer regelmäßig auf der A9 südlich von Graz unterwegs ist, kennt die Großbaustelle mittlerweile gut. Seit März wird der stark befahrene Abschnitt zwischen Graz-Webling und Schwarzlsee generalsaniert. Bis zu 80.000 Fahrzeuge passieren die Strecke täglich. Mit den Bauarbeiten kam auch Tempo 60. Zusätzlich wurde bereits zu Beginn eine Section-Control angekündigt. Die dafür notwendigen Messgeräte stehen seit Monaten, aktiv sind sie bislang allerdings noch nicht. Das dürfte sich bald ändern.

18 Messgeräte entlang der A9

Insgesamt wurden 18 Messgeräte installiert. Sie sollen künftig nicht nur punktuell die Geschwindigkeit erfassen, sondern die Durchschnittsgeschwindigkeit der Fahrzeuge auf dem Baustellenabschnitt kontrollieren. Die Anlage gilt aufgrund der Gegebenheiten vor Ort als besonders komplex. Neben mehreren Bauphasen spielen unter anderem Fahrbahnbreiten, Verkehrsströme und Anschlussstellen eine Rolle. Auch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und der Arbeiter auf der Baustelle musste bei der Planung berücksichtigt werden. Bereits im Mai wurden die Messstellen aufgestellt. Bevor die Section-Control tatsächlich in Betrieb gehen darf, waren allerdings noch Anträge, Gutachten und behördliche Genehmigungen notwendig.

Land gab Anfang September grünes Licht

Ende Juni wurden die entsprechenden Anträge vom Verkehrsministerium an die steirische Verkehrsbehörde übermittelt. Am 1. September folgte schließlich die Zustimmung des Landes. Ganz abgeschlossen ist das Verfahren damit aber noch nicht. Unter anderem fehlen noch die entsprechende Verordnung des Bundes und die Eichung der Messgeräte. Zudem müssen Polizei und Bezirksbehörden eingebunden beziehungsweise informiert werden. Wann genau die Section-Control erstmals scharf geschaltet wird, steht damit noch nicht fest. Klar ist allerdings: Die letzten notwendigen Schritte laufen.

Tempo 60 gilt schon jetzt

Autofahrer sollten sich nicht davon täuschen lassen, dass die automatische Abschnittskontrolle noch nicht aktiv ist. Tempo 60 gilt im Baustellenbereich bereits seit Beginn der Arbeiten. Die Polizei kann Geschwindigkeitsüberschreitungen schon jetzt im Rahmen ihrer Kontrollen ahnden. Mit der Aktivierung der Section-Control soll die Einhaltung des Tempolimits schließlich permanent kontrolliert werden. Die Maßnahme wird Autofahrer noch eine ganze Weile begleiten. Für die Generalsanierung des Abschnitts sind rund 65 Millionen Euro vorgesehen. Die Großbaustelle soll erst im Laufe des Jahres 2027 abgeschlossen werden.