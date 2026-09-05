Gartenhütte in Vollbrand: Feuer greift auf Nachbargrundstück über

In St. Michael in Obersteiermark ist am Samstag eine Gartenhütte vollständig abgebrannt. Das Feuer beschädigte auch eine angrenzende Hütte sowie Bäume und Sträucher. Die Ursache ist noch unklar.

Kurz vor 5 Uhr wurden am Samstag die Einsatzkräfte in den Bereich der Walpurgisstraße in Liesingtal gerufen. Dort war gegen 4.45 Uhr ein Brand in einer Gartenhütte gemeldet worden. Als die Polizei eintraf, stand die Hütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren St. Michael und St. Stefan ob Leoben waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Flammen beschädigen weitere Hütte

Das Feuer blieb nicht auf die ursprüngliche Gartenhütte beschränkt. Eine unmittelbar angrenzende Hütte wurde ebenfalls beschädigt. Auch Sträucher und Bäume in der Umgebung wurden von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Eine wichtige Nachricht gab es für die Einsatzkräfte dennoch: Weder in der brennenden Hütte noch in den umliegenden Gartenhütten hielten sich Menschen auf. Verletzt wurde niemand. Nach rund einer Stunde hatten die Feuerwehren die Situation unter Kontrolle und konnten „Brand aus“ geben. Von der Gartenhütte selbst blieb nach dem Feuer nicht viel übrig: Sie wurde vollständig zerstört. Nach ersten Einschätzungen dürfte sich der entstandene Sachschaden auf mehrere tausend Euro belaufen.