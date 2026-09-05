Gesundheit kennt keine Grenzen: Steiermark und Tirol setzen auf Zusammenarbeit

Steiermark und Tirol wollen in der Gesundheitsversorgung enger zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt stehen Telemedizin, innovative Versorgungsmodelle und der Austausch von Erfahrungen, um Patienten besser zu unterstützen.

Die Steiermark und Tirol wollen ihre Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich weiter vertiefen. Im Mittelpunkt stehen innovative Versorgungsmodelle, Telemedizin und eine bessere Vernetzung verschiedener Gesundheitsbereiche, um Patientinnen und Patienten künftig noch gezielter und wohnortnaher zu unterstützen. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl traf sich dazu mit seiner Tiroler Amtskollegin Cornelia Hagele in Innsbruck. Gemeinsam besuchten sie das Landesinstitut für Integrierte Versorgung (LIV) Tirol, wo erfolgreiche Modelle einer sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung vorgestellt wurden. Auch Thomas Klestil, medizinischer Geschäftsführer der „tirol kliniken“, nahm am Austausch teil.

Gesundheit kennt keine Landesgrenzen

Bei dem Treffen ging es vor allem darum, wie die Versorgung stärker an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten ausgerichtet werden kann. Dabei standen Projekte im Mittelpunkt, bei denen Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Pflege, Rehabilitation und weitere Gesundheitsbereiche enger zusammenarbeiten. „Gesundheitsversorgung kennt keine Bundesländergrenzen“, betonte Kornhäusl. Die Kooperation mit Tirol sei neben weiteren Spitalskooperationen ein wichtiger Bestandteil der länderübergreifenden Zusammenarbeit. Ziel sei es, dass Patientinnen und Patienten schneller zu Terminen und Behandlungen kommen. Auch Cornelia Hagele sieht im Austausch zwischen den Bundesländern große Chancen. Erfolgreiche Modelle sollten gemeinsam weiterentwickelt und Erfahrungen geteilt werden, um die Gesundheitsversorgung in Österreich insgesamt voranzubringen.

Telemedizin als wichtiger Baustein

Sowohl Tirol als auch die Steiermark setzen bereits auf digitale Gesundheitsangebote. In Tirol werden unter anderem Programme wie HerzMobil Tirol und der Schlaganfallpfad Tirol umgesetzt. In der Steiermark gibt es mit HerzMobil Steiermark, OnkoMobil und der Teledermatologie ebenfalls Projekte, die eine engmaschige Betreuung und schnellere Versorgung ermöglichen sollen. Diese bestehenden Kooperationen sollen künftig weiter ausgebaut werden. Besonders im Bereich der Telemedizin arbeiten die beiden Bundesländer bereits zusammen.

©Land Tirol/Neuner Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl traf sich mit seiner Tiroler Amtskollegin Cornelia Hagele in Innsbruck.

Gemeinsam Lösungen entwickeln

Das Landesinstitut für Integrierte Versorgung Tirol dient als zentrale Drehscheibe für die Entwicklung und Koordination neuer Versorgungsmodelle. Seit rund zehn Jahren werden dort Angebote entwickelt, die Patientinnen und Patienten über einzelne Fachbereiche hinweg begleiten. Kornhäusl und Hagele sind sich einig, dass die Herausforderungen im Gesundheitswesen in beiden Bundesländern ähnlich sind. Statt Lösungen mehrfach zu entwickeln, sollen erfolgreiche Konzepte gemeinsam weitergeführt und möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden.