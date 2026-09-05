Asbest im Streugut? Land Steiermark warnt Gemeinden

Das Land Steiermark gibt Gemeinden Empfehlungen für den Winterdienst. Wegen möglicher Asbestfasern in bestimmten Streumaterialien soll künftig verstärkt auf geprüftes und zertifiziertes Streugut gesetzt werden.

Mit einem Empfehlungsschreiben richtet sich das Land an die steirischen Gemeinden und rät zu einem vorsorglichen Umgang bei der Beschaffung von Streusplitt.

Mit einem Empfehlungsschreiben richtet sich das Land an die steirischen Gemeinden und rät zu einem vorsorglichen Umgang bei der Beschaffung von Streusplitt.

Das Land Steiermark informiert die Gemeinden über den Einsatz von Streugut in der kommenden Wintersaison. Hintergrund ist die mögliche Belastung durch bestimmte Stein- und Schotterarten, die von Natur aus Asbestfasern enthalten können.

Empfehlung: Nur geprüftes Material verwenden

Mit einem Empfehlungsschreiben richtet sich das Land an die steirischen Gemeinden und rät zu einem vorsorglichen Umgang bei der Beschaffung von Streusplitt. Da es derzeit kein generelles gesetzliches Verbot von Materialien gibt, die solche natürlichen Belastungen aufweisen können, soll verstärkt auf geprüfte Produkte gesetzt werden. Empfohlen wird, beim Winterdienst ausschließlich Anbieter zu berücksichtigen, die durch entsprechende Zertifizierungen die Asbestfreiheit ihres Materials nachweisen können. Von nicht zertifiziertem Streusplitt wird ausdrücklich abgeraten.

„Verantwortungsvoller Winterdienst“

Umweltlandesrat Hannes Amesbauer betont, dass die Gemeinden frühzeitig und sachlich über die Thematik informiert werden sollen. „Entscheidend ist, bei der Beschaffung auf geprüftes Material zu achten und mögliche Belastungen bestmöglich zu vermeiden. Damit leisten wir gemeinsam einen Beitrag zu einem verantwortungsvollen Winterdienst“, so Amesbauer.

Gemeinden entscheiden selbst über Beschaffung

Die konkrete Auswahl und Beschaffung des Streuguts liegt weiterhin in der Verantwortung der jeweiligen Gemeinden. Beim Winterdienst auf Gemeindestraßen entscheiden diese selbst, ob beispielsweise Salz, Sole oder Streusplitt zum Einsatz kommt und welche Materialien eingekauft werden. Das Schreiben des Landes soll den Gemeinden als fachliche Empfehlung und Orientierung für die bevorstehende Streusaison dienen.