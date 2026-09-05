Frontalkollision mit PKW: Radfahrer schwer verletzt

Bei einer Frontalkollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer in Oberhaag wurde ein 53-Jähriger schwer verletzt. Der Mann musste nach der notärztlichen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Oberhaag (Bezirk Leibnitz) wurde am Samstagvormittag ein 53-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Der Mann kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw und musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.

Unfall auf Schotterstraße

Gegen 10:30 Uhr waren der 53-Jährige und ein 44-jähriger Begleiter aus dem Bezirk Leibnitz mit ihren Fahrrädern auf dem Merzdovnikweg in Richtung Oberhaag unterwegs. Im Bereich einer unübersichtlichen Rechtskurve kam ihnen ein 18-jähriger Pkw-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Leibnitz, entgegen. Auf dem Beifahrersitz befand sich die zwölfjährige Schwester des jungen Fahrers. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 53-jährige Radfahrer kurz vor der Kollision links neben seinem Begleiter etwa in der Mitte der Fahrbahn gefahren sein. Als er den entgegenkommenden Pkw bemerkte, versuchte er noch, an den rechten Fahrbahnrand auszuweichen.

Radfahrer gegen Windschutzscheibe geschleudert

Ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Der Radfahrer prallte bei der Frontalkollision gegen die Windschutzscheibe des Autos und wurde anschließend in eine angrenzende Wiese geschleudert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte auch der 18-jährige Pkw-Lenker seine Geschwindigkeit nicht ausreichend an die örtlichen Gegebenheiten sowie den längeren Bremsweg auf der Schotterfahrbahn angepasst haben.

Schwere Verletzungen im Kopfbereich

Der 53-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ in das LKH Graz gebracht. Die weiteren Erhebungen zum genauen Unfallhergang laufen.