Schreckmoment auf Hof: Steirer von Schlange gebissen

Schreckmoment in Neuberg an der Mürz: Ein 62-Jähriger wurde am Samstag auf seinem Grundstück von einer Schlange gebissen. Der Mann erlitt eine Handverletzung und wurde zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben des Mannes dürfte es sich um eine Kreuzotter gehandelt haben. Das Tier entfernte sich unmittelbar nach dem Biss in die umliegende Natur.

Nach Angaben des Mannes dürfte es sich um eine Kreuzotter gehandelt haben. Das Tier entfernte sich unmittelbar nach dem Biss in die umliegende Natur.

Gegen 14 Uhr war der 62-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag auf seinem Hof in Neuberg an der Mürz unterwegs. Als er in einer Wiese nach einem Gegenstand greifen wollte, dürfte er eine Schlange aufgeschreckt haben. Diese biss ihn in die Hand. Nach Angaben des Mannes dürfte es sich um eine Kreuzotter gehandelt haben. Das Tier entfernte sich unmittelbar nach dem Biss in die umliegende Natur.

Steirer von Schlange gebissen

Die Hand des 62-Jährigen schwoll im Bereich der Bissstelle an. Der Mann selbst war jedoch ansprechbar und bei Bewusstsein. Dem anfangs alarmierter Rettungshubschrauber konnte noch während des Anflugs Entwarnung gegeben werden. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten den 62-Jährigen vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Abklärung in das LKH Hochsteiermark nach Mürzzuschlag. Lebensgefahr bestand nicht. Auch weitere Personen wurden nicht gefährdet.