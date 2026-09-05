Kollision auf Radweg forderte drei Verletzte

Drei Radfahrer wurden bei einer Kollision auf einem Radweg in Bad Radkersburg verletzt. Eine 64-jährige Schweizerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht.

Gegen 12.35 Uhr war die 64-jährige Schweizerin aus dem Kanton Aargau gemeinsam mit ihrem Mann und einem weiteren Urlaubspaar aus der Schweiz vom Hauptplatz Bad Radkersburg in Richtung Liebmannsee unterwegs. Die beiden Männer fuhren mit ihren E-Bikes voraus, die beiden Frauen folgten. Während der Fahrt unterhielten sich die Frauen über ein neu errichtetes Wohnhaus. Beim Abbiegen vom Trummerweg auf den Radweg R2 dürfte die 64-Jährige dadurch kurz abgelenkt gewesen sein und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr eine 36-jährige Radfahrerin aus Wien entgegen.

Drei Verletzte nach Kollision auf Radweg

Die 36-Jährige bemerkte die entgegenkommende E-Bike-Lenkerin und leitete sofort eine Notbremsung ein. Eine Frontalkollision konnte sie jedoch nicht mehr verhindern. Der unmittelbar hinter ihr fahrende Lebensgefährte, ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz, konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Fahrrad seiner Partnerin auf. Alle drei Beteiligten kamen zu Sturz.

Schwere Kopfverletzungen

Die 64-Jährige blieb nach dem Zusammenstoß bewusstlos auf dem Radweg liegen. Der 36-Jährige setzte umgehend den Notruf ab und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde die Schweizerin mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Die beiden 36-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Unfallbeteiligten trugen einen Fahrradhelm.