Steirer (16) bei Unfall schwer verletzt: Polizei sucht blauen VW Polo

Ein 16-jähriger Mofa-Lenker wurde bei einem Unfall in Ludersdorf-Wilfersdorf schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Lenker eines blauen VW Polo, der am Unfall beteiligt gewesen sein könnte, sowie nach Zeugen.

Nach neuesten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen blauen VW Polo gehandelt haben.

Nach neuesten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen blauen VW Polo gehandelt haben.

Gegen 15:45 Uhr war der 16-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung vergangenen Mittwoch mit seinem Mofa im Bereich des Pirchawegs (Gemeindestraße) in Ludersdorf-Wilfersdorf/Pircha (Bezirk Weiz) unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam ihm ein Pkw entgegen, weshalb der Jugendliche ausweichen musste. Dabei geriet er auf das Bankett. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. In weiterer Folge stieß das Mofa jedoch gegen einen Durchlass und der 16-Jährige kam zu Sturz.

16-Jähriger erlitt schwere Verletzungen

Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen. Dort wurde eine schwere Wirbelverletzung festgestellt. Ein beim 16-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest verlief negativ.

Nach Unfall: Blauer VW-Polo gesucht

Der Lenker des entgegenkommenden Pkw ist bislang unbekannt. Nach neuesten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen blauen VW Polo gehandelt haben. Die näheren Umstände des Unfallhergangs sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei ersucht den bislang unbekannten Fahrzeuglenker sowie Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Gleisdorf (059133/6264) zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.09.2026 um 18:38 Uhr aktualisiert