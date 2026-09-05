Sturm Graz gewinnt Cup-Duell gegen Voitsberg mit 4:1

Sturm Graz steht in der nächsten Runde des UNIQA ÖFB Cups. Die Grazer setzten sich im steirischen Duell beim ASK Voitsberg mit 4:1 durch und feierten einen souveränen Auswärtserfolg.

Im steirischen Duell beim ASK Voitsberg setzten sich die Grazer vor 3.600 Zuschauerinnen und Zuschauern im Münzer Bioindustrie Sportpark mit 4:1 durch.

Im steirischen Duell beim ASK Voitsberg setzten sich die Grazer vor 3.600 Zuschauerinnen und Zuschauern im Münzer Bioindustrie Sportpark mit 4:1 durch.

Der SK Puntigamer Sturm Graz hat die zweite Runde des UNIQA ÖFB Cups erfolgreich gemeistert. Im steirischen Duell beim ASK Voitsberg setzten sich die Grazer vor 3.600 Zuschauerinnen und Zuschauern im Münzer Bioindustrie Sportpark mit 4:1 durch.

Weiper bringt Sturm früh in Führung

Die Partie begann vor stimmungsvoller Kulisse intensiv. Sturm brauchte zunächst etwas, um ins Spiel zu finden, zeigte sich vor dem Tor aber effizient. In der 15. Minute brachte Nelson Weiper die „Schwoazn“ in Führung. Nach einem Freistoß von Simon Seidl reagierte Weiper am schnellsten und drückte den Ball aus kurzer Distanz zum 0:1 über die Linie. Kurz vor der Pause jubelte Sturm erneut, doch der Treffer von Arjan Malić wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt.

Sturm entscheidet Partie nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel blieb der ASK Voitsberg ein unangenehmer Gegner und hielt mit viel Einsatz dagegen. Klare Chancen waren zunächst auf beiden Seiten selten. Nach etwas mehr als einer Stunde sorgte Sturm dann für die Vorentscheidung. Gizo Mamageishvili bediente Simon Seidl, der den Ball flach ins rechte Eck zum 0:2 schob. Nur wenige Minuten später legte Mamageishvili selbst nach. Nach einem Corner landete der Ball beim Georgier, der trocken zum 0:3 traf.

Kiteishvili setzt sehenswerten Schlusspunkt

Voitsberg gelang in der Schlussphase noch der Ehrentreffer. Der eingewechselte Elias Neubauer traf in der 83. Minute mit einem flachen Schuss zum 1:3. Den schönsten Treffer des Nachmittags erzielte allerdings Sturm Graz. Der kurz zuvor eingewechselte Otar Kiteishvili feierte nach seiner Rückkehr ein gelungenes Comeback und setzte mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze ins linke Kreuzeck den Schlusspunkt zum 1:4.