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Foto auf 5min.at zeigt den Grazer Hauptplatz und den Grazer Uhrturm.
Am Nachmittag wird es wieder sommerlich warm mit Höchstwerten von 22 bis 27 Grad.
Steiermark
05/09/2026
Sonntag-Wetter

Bis zu 27 Grad: Sonniger Wochenausklang in der Steiermark

Nach dem Wetterumschwung am Samstag kehrt am Sonntag wieder die Sonne zurück. Hochdruckeinfluss sorgt in der Steiermark für einen freundlichen und sommerlich warmen Tag mit Temperaturen bis 27 Grad.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Nach dem wechselhaften Wetter am Samstag setzt sich am Sonntag in der Steiermark wieder Hochdruckeinfluss durch. Frühnebelfelder lösen sich in den ersten Stunden auf, danach zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite. Im ganzen Land scheint die Sonne überwiegend von einem wolkenlosen Himmel. Auch der Wind lässt nach, lediglich im Mariazellerland beruhigt sich die Lage im Tagesverlauf noch langsam. Die Temperaturen starten am Morgen noch frisch und liegen zwischen 9 und 15 Grad. Am Nachmittag wird es wieder sommerlich warm mit Höchstwerten von 22 bis 27 Grad.

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