Löscheinsatz: Brand direkt hinter Feuerwehrhaus ausgebrochen

Ein Ackerbrand in Lichendorf forderte am Samstagvormittag den Einsatz der Feuerwehr. Durch den starken Wind drohte sich das Feuer auszubreiten, konnte aber rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Das Feuer war auf einem Acker unmittelbar hinter dem Feuerwehrhaus ausgebrochen und drohte sich aufgrund der Windverhältnisse weiter auszubreiten.

Das Feuer war auf einem Acker unmittelbar hinter dem Feuerwehrhaus ausgebrochen und drohte sich aufgrund der Windverhältnisse weiter auszubreiten.

Am Samstagvormittag kam es in Lichendorf (Bezirk Leibnitz, Feuerwehrbereich Radkersburg) zu einem Ackerbrand. Die Flammen wurden durch den starken Wind weiter angefacht, konnten von der Feuerwehr jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Brand direkt hinter Feuerwehrhaus

Die Feuerwehr Lichendorf wurde am 5. September 2026 um 10:32 Uhr zu dem Brand alarmiert. Das Feuer war auf einem Acker unmittelbar hinter dem Feuerwehrhaus ausgebrochen und drohte sich aufgrund der Windverhältnisse weiter auszubreiten.

© ABI d.V. Franz Konrad, Einsatz-Doku BFVRA © ABI d.V. Franz Konrad, Einsatz-Doku BFVRA

Schneller Einsatz verhindert größere Schäden

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte rückten mit dem HLF 2-4000 aus, insgesamt standen zwölf Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte HBI Alexander Tischler inne. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.