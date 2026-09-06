„Mit hoher Geschwindigkeit“: 14-jähriger E-Scooter-Lenker kracht gegen Auto

Ein 14-Jähriger ist am Samstagabend in Weiz mit seinem E-Scooter mit einem Auto kollidiert. Zeugen zufolge dürfte der Jugendliche mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Ersthelfer kümmerten sich sofort um ihn.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem jungen E-Scooter-Fahrer ereignete sich am Samstag gegen 19.25 Uhr in Weiz. Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk kollidierte im Bereich einer Kreuzung mit dem Auto einer 69-Jährigen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Frau mit ihrem Auto in Weiz unterwegs. Zur selben Zeit kam der Jugendliche mit hoher Geschwindigkeit mit seinem E-Scooter aus der Hofmühlgasse und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß reagierten zwei Passanten und leisteten dem verletzten Jugendlichen Erste Hilfe.

Notarzt versorgt 14-Jährigen

Kurz darauf übernahmen Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und ein Notarzt die weitere medizinische Versorgung. Der 14-Jährige hatte Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Er wurde anschließend in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht. Die 69-jährige Autofahrerin wurde einem Alkomattest unterzogen. Dieser verlief laut Polizei negativ. Für die Ermittler ist nun unter anderem von Interesse, wie es genau zu dem Zusammenstoß kommen konnte. Der E-Scooter wurde deshalb für weitere technische Untersuchungen sichergestellt.