70 Kräfte kämpften gegen Waldbrand: Einen Tag später steigt wieder Rauch auf

Am Freitag kämpften rund 70 Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand am Lärchkogel. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Einen Tag später zeigte sich bei der Nachkontrolle: Ganz vorbei war die Gefahr noch nicht.

Der Waldbrand im Bereich des Lärchkogels nahe der Jauringer Lacke hat die Feuerwehren auch am Tag danach noch beschäftigt.

Der Waldbrand im Bereich des Lärchkogels nahe der Jauringer Lacke hat die Feuerwehren auch am Tag danach noch beschäftigt.

Der Waldbrand im Bereich des Lärchkogels nahe der Jauringer Lacke hat die Feuerwehren auch am Tag danach noch beschäftigt. Bei einer erneuten Kontrolle der rund 300 Quadratmeter großen Brandfläche wurde am Samstag ein weiteres Glutnest entdeckt. Dabei war bereits wieder Rauchentwicklung zu erkennen. Die FF Aflenz Kurort reagierten umgehend und alarmierten die Freiwillige Feuerwehr Grassnitz zur Unterstützung nach.

Glutnest rasch abgelöscht

Gemeinsam gelang es den Feuerwehrleuten, das verbliebene Glutnest innerhalb kurzer Zeit vollständig abzulöschen. Damit gaben sich die Einsatzkräfte allerdings nicht zufrieden. Anschließend wurde die gesamte betroffene Waldfläche noch einmal sorgfältig kontrolliert, um weitere versteckte Glutstellen auszuschließen. Erst danach konnte endgültig „Brand aus“ gegeben werden.

Am Freitag waren rund 70 Kräfte im Einsatz

Begonnen hatte der Einsatz bereits am Freitagnachmittag. Um 13.22 Uhr wurden die Feuerwehren zum Waldbrand am Lärchkogel alarmiert. Betroffen war eine Fläche von rund 300 Quadratmetern. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des steilen und felsigen Geländes schwierig. Insgesamt standen zehn Feuerwehren mit rund 70 Einsatzkräften sowie die Flugdienststaffel Süd-Ost im Einsatz. Auch aus der Luft kam Unterstützung: Ein Hubschrauber des Innenministeriums wurde zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Einsatz dauerte mehrere Stunden

Erst nach mehreren Stunden konnten die Arbeiten am Freitag vorerst beendet werden. Gegen 20 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ein. Schon zu diesem Zeitpunkt war allerdings vorgesehen, die Brandstelle am nächsten Tag erneut zu überprüfen. Wie wichtig diese Nachkontrolle war, zeigte sich schließlich mit dem neu entdeckten Glutnest. Nachdem dieses gelöscht und die Fläche ein weiteres Mal kontrolliert worden war, war der Einsatz beendet. Abschließend wurden die verwendeten Geräte zurück ins Rüsthaus gebracht und gründlich gereinigt.