„F… Andreas Gabalier“: Rapperin Nura teilt auf der Bühne aus

Beim Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring sorgt ein Auftritt für heftige Diskussionen. Rapperin Nura protestierte gegen Vorgaben zu politischen Aussagen und schoss dabei auch verbal gegen Österreich-Star Andreas Gabalier.

Als Nura darauf zu sprechen kam, dass Gabalier am selben Tag auf der Bühne stehen sollte, fand sie deutliche Worte: „F... Andreas Gabalier.“

Als Nura darauf zu sprechen kam, dass Gabalier am selben Tag auf der Bühne stehen sollte, fand sie deutliche Worte: „F... Andreas Gabalier.“

Eigentlich sollte beim Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring die Musik im Mittelpunkt stehen. Doch am Freitag entwickelte sich auf der Bühne eine politische Debatte, in die schließlich auch Andreas Gabalier hineingezogen wurde. Die Rapperin Nura äußerte sich während ihres Auftritts deutlich gegen rechts und kritisierte den Umgang der Veranstalter mit der Band Alphaville. Dabei blieb es nicht bei politischer Kritik. Als Nura darauf zu sprechen kam, dass Gabalier am selben Tag auf der Bühne stehen sollte, fand sie deutliche Worte: „F… Andreas Gabalier.“

Streit um Alphaville war der Auslöser

Hintergrund des Wirbels war ein Konflikt zwischen den Festivalveranstaltern und Alphaville. Sänger Marian Gold wollte sich während des Auftritts politisch positionieren. Zuvor hatte er sich unter anderem gegen Rechtsextremismus sowie für Demokratie, Freiheit und Toleranz ausgesprochen. Die Veranstalter wollten politische Äußerungen auf der Festivalbühne offenbar verhindern. Nachdem keine Einigung erzielt worden war, wurde der geplante Auftritt von Alphaville zunächst abgesagt. Nach öffentlicher Kritik änderten die Verantwortlichen ihre Entscheidung und luden die Band wieder ein. Alphaville wollte daraufhin allerdings nicht mehr auftreten und kündigte an, die vereinbarte Gage zu spenden.

Nura stimmt „Forever Young“ an

Nura griff die Auseinandersetzung bei ihrem eigenen Auftritt auf. Gemeinsam mit dem Publikum begann sie zunächst, den bekannten Alphaville-Song „Forever Young“ zu singen, brach jedoch nach kurzer Zeit ab. Danach stellte die Rapperin klar, dass von ihr keine unpolitische Show zu erwarten sei. Sie positionierte sich gegen rechts und kritisierte die Festivalverantwortlichen. Dabei thematisierte die deutsch-eritreische Musikerin auch ihre eigene Hautfarbe. Sie kündigte provokant an, in Deutschland zu bleiben und „noch 10.000“ Menschen ins Land zu holen.

Dann gerät Andreas Gabalier ins Visier

Schließlich sprach Nura über Andreas Gabalier, der später auf derselben Bühne auftreten sollte. Sie stellte infrage, warum der österreichische Musiker auftreten dürfe, während es zuvor den Konflikt mit Alphaville gegeben hatte. Kurz darauf folgte der „F… Andreas Gabalier“-Saga gegen den Steirer. Einen Mitschnitt ihres Auftritts veröffentlichte Nura später selbst auf Instagram. Der Streit um politische Botschaften beschäftigte das Festival auch abseits von Nuras Auftritt. Mehrere Künstler griffen „Forever Young“ auf und zeigten damit ihre Solidarität mit Alphaville beziehungsweise kritisierten den Umgang mit politischen Aussagen auf der Bühne.