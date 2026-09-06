82-Jährigen schwer verletzt zurückgelassen: Alkolenkerin flüchtet

Ein 82-Jähriger reinigte gerade eine verschmutzte Straße, als er von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. Die Lenkerin fuhr weiter. Ein entscheidender Hinweis führte die Polizei wenig später zu einer 42-Jährigen.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Fernitz-Mellach im Bezirk Graz-Umgebung. Eine 42-Jährige steht im Verdacht, am Samstagnachmittag einen 82 Jahre alten Mann angefahren und danach schwer verletzt zurückgelassen zu haben. Wie sich später herausstellte, war die Frau laut Polizei stark alkoholisiert.

82-Jähriger mit Hubschrauber ins LKH Graz geflogen

Der Unfall ereignete sich gegen 17.25 Uhr in der Etschbachstraße. Der 82-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war dort gerade mit einem Besen beschäftigt, die Fahrbahn zu reinigen. Diese war zuvor durch Ackerarbeiten verschmutzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die zunächst unbekannte Autofahrerin den Mann auf der Fahrbahn übersehen haben. Ihr Auto erfasste den 82-Jährigen. Doch anstatt anzuhalten, soll die Lenkerin ihre Fahrt fortgesetzt haben. Der schwer verletzte Mann blieb am Unfallort zurück. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen. Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen auf. Dabei sollte die Beobachtung eines Zeugen schon bald zur mutmaßlichen Unfalllenkerin führen.

Zeuge bringt Polizei auf die richtige Spur

Der Zeuge berichtete von einem auffälligen Auto, das kurz nach dem Unfall an ihm vorbeigefahren war. Entscheidend: Er kannte den Zulassungsbesitzer des Fahrzeugs. Die Beamten machten sich daraufhin auf den Weg zu einer nahe gelegenen Wohnadresse. Dort trafen sie auf die 42-Jährige. Mit dem Unfall konfrontiert, zeigte sich die Frau laut Polizei sofort geständig. Sie gab demnach an, zum Unfallzeitpunkt selbst am Steuer des Wagens gesessen zu haben.

Alkomattest zeigt starke Alkoholisierung

Ein anschließend durchgeführter Alkomattest ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung. Einen konkreten Alkoholwert nannten die Behörden nicht. Der Führerschein der 42-Jährigen wurde vorläufig abgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen soll die Frau unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr sowie des Imstichlassens eines Verletzten bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt werden. Hinzu kommen Anzeigen wegen alkoholisierten Lenkens und Fahrerflucht.