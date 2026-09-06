Ganz Steiermark fragt sich: Wo ist der Lotto-Millionär?

Ein Lottoschein aus der Obersteiermark ist zwölf Millionen Euro wert. Doch Wochen nach dem historischen Achtfachjackpot hat sich der Gewinner noch immer nicht gemeldet.

Der Schein ist zwölf Millionen Euro wert, doch bislang hat offenbar niemand das Geld abgeholt. Seit dem Achtfachjackpot im Juli rätselt die Steiermark darüber, wer den millionenschweren Treffer gelandet hat, 5 Minuten hat berichtet: 12-Millionen-Euro-Gewinn: Steirischer Lotto-Millionär bleibt verschwunden. Auch Anfang September gibt es noch kein Lebenszeichen vom Gewinner oder von der Gewinnerin. Das bestätigt Günter Engelhart, Sprecher der Österreichischen Lotterien, so aus Medienberichten.

Normalerweise melden sich Gewinner viel schneller

Ungewöhnlich ist vor allem, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist. Nach den Erfahrungen der Österreichischen Lotterien melden sich Gewinner üblicherweise bereits nach acht bis zehn Tagen. Dass es länger dauert, kommt aber durchaus vor. Gerade während der Sommermonate könnten Gewinner im Ausland oder auf Urlaub sein und ihren Spielschein möglicherweise erst später kontrollieren. Erst vor Kurzem habe es laut Engelhart einen Fall gegeben, bei dem ein Gewinn sogar erst nach zwei bis drei Monaten beansprucht wurde.

Gewinner kommt aus der Obersteiermark

Zumindest eines lässt sich über den gesuchten Glückspilz sagen: Der entscheidende Lottoschein wurde in der Obersteiermark abgegeben. Wo genau der Schein gespielt wurde, geben die Österreichischen Lotterien aus Datenschutzgründen nicht bekannt. Damit bleibt auch weiterhin völlig offen, wer möglicherweise noch einen millionenschweren Zettel zu Hause liegen hat.

Drei Jahre bleiben für die zwölf Millionen Euro

Sofort verloren ist das Geld jedenfalls nicht. Lottogewinner haben drei Jahre Zeit, ihren Gewinn geltend zu machen. Bei zwölf Millionen Euro handelt es sich selbstverständlich um einen sogenannten Hochgewinn. Als solcher gelten bei den Österreichischen Lotterien bereits Gewinne ab 100.000 Euro. Allein 2025 wurden österreichweit 485 solcher Hochgewinne ausgeschüttet. 64 davon gingen in die Steiermark. Bis der aktuelle Gewinner seinen Schein vorlegt, bleibt der außergewöhnlichste Lotto-Treffer des steirischen Sommers allerdings vor allem eines: zwölf Millionen Euro, auf die noch niemand Anspruch erhoben hat.