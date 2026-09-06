Steiermark streicht Weihnachtsbonus: 28.000 Beschäftigte betroffen

Für Tausende Beschäftigte beim Land Steiermark und der Kages fällt heuer eine gewohnte Weihnachtszuwendung weg. Das Land spart damit 1,35 Millionen Euro. Bei der Kages wird nun sogar geprüft, ob rechtliche Schritte möglich sind.

Kurz vor Weihnachten wird es für die Beschäftigten des Landes Steiermark und der Kages eine finanzielle Anerkennung weniger geben. Der bisherige 50-Euro-Gutschein für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird 2026 nicht mehr ausgegeben. Betroffen sind insgesamt rund 28.000 Beschäftigte. Die Gutscheine konnten bislang unter anderem in Restaurants, Supermärkten und anderen Geschäften eingelöst werden. Hinter der Streichung steht eine Sparmaßnahme des Landes: Jährlich sollen dadurch 1,35 Millionen Euro eingespart werden.

Gutscheine für Kinder bleiben

Komplett abgeschafft werden die Weihnachtszuwendungen allerdings nicht. Beschäftigte mit Kindern erhalten weiterhin Gutscheine für ihren Nachwuchs. Für das erste und zweite Kind sind jeweils 95 Euro vorgesehen, ab dem dritten Kind sind es 115 Euro. Der persönliche 50-Euro-Gutschein für die Mitarbeiter selbst fällt hingegen für alle weg, auch für jene, die Kinder haben. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), der auch Personalreferent ist, entschied sich dafür, die Leistungen für Kinder beizubehalten. Sein Büro argumentiert damit, dass es sich dabei um eine Familienförderungsmaßnahme handle.

©Mario Gimpel Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), der auch Personalreferent ist, entschied sich dafür, die Leistungen für Kinder beizubehalten.

Kages-Betriebsrat prüft rechtliche Schritte

Genau diese Unterscheidung beschäftigt nun den Betriebsrat der Kages. Dort wird geprüft, ob die Regelung eine rechtlich relevante Ungleichbehandlung von kinderlosen Beschäftigten darstellen könnte. Laut dem vorliegenden Bericht werden dafür derzeit auch Fälle von Beschäftigten gesucht, die etwa aufgrund von Unfruchtbarkeit keine Kinder bekommen können oder in homosexuellen Beziehungen leben. Solche Beispiele könnten als Grundlage für mögliche rechtliche Schritte dienen. Ob es tatsächlich zu einer Klage kommt, ist damit noch offen.

„Falsches Signal an die Belegschaft“

Auch innerhalb der Personalvertretung sorgt die Entscheidung für Kritik. Der Obmann der Landespersonalvertretung Georg Pessler bemängelt vor allem, dass die Streichung der freiwilligen Leistung mit den Gehaltsverhandlungen verknüpft worden sei. Kages-Zentralbetriebsratschef Michael Tripold sieht in der Abschaffung ebenfalls das falsche Signal an die Beschäftigten. Die Landesregierung verweist dagegen darauf, dass die Entscheidung keineswegs überraschend gekommen sei. Personalvertretung und Betriebsrat seien laut dem Büro des Landeshauptmanns bei den entsprechenden Verhandlungen Ende 2025 mit am Tisch gesessen. Interessant ist dabei: Der Kages-Betriebsrat soll sich dafür ausgesprochen haben, stattdessen die Gutscheine für Kinder zu streichen und den 50-Euro-Bonus für sämtliche Beschäftigte beizubehalten. Die Landesregierung entschied sich für den umgekehrten Weg.

©Land Steiermark Der Obmann der Landespersonalvertretung Georg Pessler bemängelt vor allem, dass die Streichung der freiwilligen Leistung mit den Gehaltsverhandlungen verknüpft worden sei.

SPÖ kritisiert Streichung

Kritik kommt auch von der steirischen SPÖ. Parteichef Max Lercher fordert insbesondere mit Blick auf die Kages, zunächst Einsparungsmöglichkeiten in Management, Verwaltung und Strukturen zu prüfen, bevor Beschäftigten wie Pflegekräften, Reinigungspersonal oder Hausmeistern diese Form der Wertschätzung genommen werde. Auch Georg Maringer von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter bezeichnet die Abschaffung der Weihnachtsgutscheine als große Enttäuschung und bezweifelt, dass die Maßnahme zur Motivation der Beschäftigten beiträgt.