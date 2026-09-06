Nach bis zu 32 Grad: Italientief könnte der Steiermark viel Regen bringen

Der Sommer dreht noch einmal richtig auf: Am Dienstag sind in der Steiermark bis zu 32 Grad möglich. Doch die Hitze hält nicht lange. Bereits am Mittwoch ziehen Regenschauer und Gewitter auf, danach stürzen die Temperaturen ab.

In der Steiermark beginnt der Vormittag zwar vielerorts noch recht sonnig, von Nordwesten werden die Wolken jedoch rasch dichter. Ab Mittag breiten sich Regenschauer und Gewitter von West nach Ost aus.

In der Steiermark beginnt der Vormittag zwar vielerorts noch recht sonnig, von Nordwesten werden die Wolken jedoch rasch dichter. Ab Mittag breiten sich Regenschauer und Gewitter von West nach Ost aus.

Wer den Sommer noch nicht verabschieden möchte, bekommt zu Wochenbeginn noch einmal Gelegenheit dazu. Montag und Dienstag bringen der Steiermark viel Sonnenschein und Temperaturen bis über 30 Grad. Zur Wochenmitte ändert sich die Wetterlage allerdings deutlich. Eine Kaltfront erreicht Österreich von Westen und bringt auch in der Steiermark Regenschauer und Gewitter, 5 Minuten hat berichtet: Österreich vor Temperatursturz: Erst 34 Grad, dann kommt die Kaltfront. Am Donnerstag könnte zusätzlich ein Italientief für Regen sorgen. Dessen genaue Entwicklung ist laut GeoSpehere Austria derzeit allerdings noch unsicher.

Montag noch bis zu 29 Grad

Der Montag, 7. September, präsentiert sich vor allem im Südosten der Steiermark von seiner sommerlichen Seite. Dort bleibt es den ganzen Tag sehr sonnig und trocken. Auch in der Obersteiermark beginnt der Tag mit viel Sonnenschein. Ab Mittag ziehen von Nordwesten allerdings zunehmend Wolken auf. Besonders in den westlichen Landesteilen steigt gegen Abend die Wahrscheinlichkeit für einzelne Schauer und Gewitter. Mit 24 bis 29 Grad bleibt es trotzdem sommerlich warm.

Dienstag bringt noch einmal bis zu 32 Grad

Noch heißer wird es am Dienstag. In der gesamten Steiermark wird strahlend sonniges und weitgehend trockenes Wetter erwartet. Erst am Nachmittag entstehen über den Bergen mehr Quellwolken, die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer bleibt aber gering. Nach 11 bis 17 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf 27 bis 32 Grad. Damit könnte der Dienstag noch einmal echtes Hochsommer-Feeling bringen.

Am Mittwoch kommt die Kaltfront

Lange hält die spätsommerliche Hitze allerdings nicht an. Am Mittwoch erreicht eine Kaltfront Österreich. In der Steiermark beginnt der Vormittag zwar vielerorts noch recht sonnig, von Nordwesten werden die Wolken jedoch rasch dichter. Ab Mittag breiten sich Regenschauer und Gewitter von West nach Ost aus. Am längsten trocken und sonnig dürfte es im Südosten und Osten der Steiermark bleiben. Dort sorgt föhniger Südwestwind zunächst noch für Temperaturen von bis zu 29 Grad. Im Oberen Ennstal werden hingegen nur noch rund 21 Grad erwartet.

Italientief macht Prognose für Donnerstag schwierig

Am Donnerstag könnte sich die Wetterlage noch einmal verschärfen. In der Nacht soll sich ein Italientief bilden. Wo genau dieses Tief liegen und entlang welcher Route es ziehen wird, ist derzeit allerdings noch unsicher. Nach aktueller Prognose könnte es vor allem im Süden der Steiermark länger dicht bewölkt bleiben und häufig regnen. Im Norden dürfte der Regen hingegen bereits in den Morgenstunden nachlassen, im Laufe des Tages könnte sich dort wieder häufiger die Sonne zeigen. Mit maximal 17 bis 21 Grad ist die sommerliche Wärme dann vorerst vorbei. Im Vergleich zu den bis zu 32 Grad am Dienstag bedeutet das einen Temperaturunterschied von bis zu 11 Grad.