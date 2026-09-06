Steirer nimmt Papamonat: Vier Wochen später verliert er seinen Job

Die Geburt seines Sohnes im Mai sollte für Michael G. eigentlich eine besonders schöne Zeit werden. Der 42-jährige Obersteirer nahm im Juni seinen gesetzlich vorgesehenen Papamonat in Anspruch. Danach kehrte er an seinen Arbeitsplatz zurück, doch nur wenige Wochen später verlor er seinen Job. Für den Messtechniker kam die Kündigung völlig überraschend. Besonders der Zeitpunkt lässt ihn daran zweifeln, dass beide Ereignisse nichts miteinander zu tun haben. Sein ehemaliger Arbeitgeber widerspricht dieser Darstellung allerdings klar.

Vier Wochen nach dem Papamonat kam die Kündigung

Michael G. war nach eigenen Angaben zehn Jahre lang als Messtechniker in der Qualitätssicherung eines großen Industriebetriebs in der Obersteiermark tätig. Probleme habe es in dieser Zeit keine gegeben. Vielmehr berichtet er von hoher Arbeitsbelastung und zahlreichen Überstunden, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Als seine Frau schwanger wurde, kündigte er im Betrieb an, nach der Geburt seines Kindes einen Papamonat zu nehmen. Sein Sohn kam schließlich im Mai zur Welt, im Juni trat der 42-Jährige die einmonatige Freistellung an. Nach seiner Rückkehr arbeitete er zunächst wieder weiter. Vier Wochen später wurde er am Ende einer Schicht ins Büro gebeten und über die Auflösung seines Dienstverhältnisses informiert. Gleichzeitig wurde er mit sofortiger Wirkung freigestellt. „Ich bin aus allen Wolken gefallen“, beschreibt der Obersteirer seine Reaktion.

Arbeiterkammer zieht vor Gericht

Michael G. wollte die Entscheidung nicht hinnehmen und wandte sich an die Arbeiterkammer. Diese hat den Fall geprüft und ficht die Kündigung nun wegen vermuteter Sozialwidrigkeit beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht an. Nach Einschätzung der Arbeiterkammer sprechen ausgeschriebene offene Stellen innerhalb der Unternehmensgruppe gegen wirtschaftliche Gründe für die Kündigung. Auch Umstände, die in der Person des Beschäftigten liegen würden, sieht die AK laut Bericht nicht. Anfang Oktober soll der Fall vor Gericht verhandelt werden. Ob die Kündigung tatsächlich in einem Zusammenhang mit dem Papamonat steht, ist damit keineswegs festgestellt.

Unternehmen weist Zusammenhang zurück

Der Industriebetrieb widerspricht den Vermutungen des ehemaligen Mitarbeiters ausdrücklich. Zu den konkreten Umständen des Falls äußert sich das Unternehmen nicht im Detail, versichert jedoch, dass Karenzen und Papamonate nicht zu Kündigungen führen würden. Rund 30 Männer pro Jahr würden im Unternehmen einen Papamonat oder eine Karenz in Anspruch nehmen. Beim Fall des 42-Jährigen handle es sich laut Betrieb um eine begründete Einzelfallentscheidung, die nicht mit seinem Papamonat zusammenhänge.

42-Jähriger würde trotzdem gerne zurückkehren

Michael G. sieht das anders. Besonders die Art und Weise, wie ihm nach zehn Jahren die Kündigung mitgeteilt worden sei, beschäftigt ihn. Hinzu kommen finanzielle Sorgen: Die Familie hatte sich gerade räumlich vergrößert und ein Kinderzimmer eingerichtet, seine Frau befand sich zum Zeitpunkt der Kündigung noch im Mutterschutz. Trotz der Auseinandersetzung könnte sich der Obersteirer vorstellen, bei einem Erfolg vor Gericht wieder an seinen früheren Arbeitsplatz zurückzukehren. Einen vergleichbar bezahlten Job habe er bislang nicht gefunden.