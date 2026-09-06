Pkw landet auf Acker: Feuerwehr im Einsatz

Verkehrsunfall in Greith: Ein Pkw kam von einem Weg ab und landete auf einer Ackerfläche. Die Feuerwehr St. Stefan im Rosental musste das Fahrzeug mit einem Teleskoplader aus dem unwegsamen Gelände bergen.

Ein Pkw war aus bisher ungeklärter Ursache von einem Weg abgekommen und auf einer angrenzenden Ackerfläche zum Stillstand gekommen.

Ein Pkw war aus bisher ungeklärter Ursache von einem Weg abgekommen und auf einer angrenzenden Ackerfläche zum Stillstand gekommen.

Zu einem Verkehrsunfall in Greith wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Stefan im Rosental am Sonntagmorgen gerufen. Ein Pkw war aus bisher ungeklärter Ursache von einem Weg abgekommen und auf einer angrenzenden Ackerfläche zum Stillstand gekommen.

Schwierige Bergung wegen aufgeweichtem Gelände

Die Feuerwehr wurde am 6. September 2026 um 8.35 Uhr mittels stillem Alarm mit dem Alarmstichwort T03 – Verkehrsunfall alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich, dass das Fahrzeug in schwer zugänglichem und durch die Witterung aufgeweichtem Gelände stand. Eine Zufahrt mit den schweren Einsatzfahrzeugen war daher nicht möglich. Um das Auto sicher bergen zu können, setzten die Feuerwehrleute einen Teleskoplader ein. Damit konnte der Pkw rasch aus dem unwegsamen Bereich geborgen und weiterer Schaden am Fahrzeug sowie an der landwirtschaftlichen Fläche verhindert werden.

16 Feuerwehrmitglieder im Einsatz

Bei dem Einsatz standen ein Tanklöschfahrzeug (TLF), ein Rüstfahrzeug (RF), ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) sowie ein Teleskoplader der FF St. Stefan im Rosental im Einsatz. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte vor Ort. Die Einsatzleitung hatte HLM d.V. Marcel Weinhandl inne.