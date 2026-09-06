„Suki“ gerettet: Wohnungskatze stürzte in drei Meter tiefes Bachbett

Tierischer Feuerwehreinsatz in Voitsberg: Die Katze „Suki“ war ausgerissen und in ein drei Meter tiefes Bachbett gefallen. Die Feuerwehr rückte aus und konnte das Tier unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien.

Zu einem tierischen Einsatz wurde die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg am Sonntagvormittag gerufen. Die Wohnungskatze „Suki“ war ausgerissen und in ein rund drei Meter tiefes Bachbett gefallen. Die Feuerwehr konnte das Tier schließlich unverletzt retten.

Katze saß im Tregistbach fest

Die Einsatzkräfte des dritten Einsatzzuges wurden zu einer Tierrettung in die Zangtaler Straße alarmiert. Die Besitzer der Katze hatten ihr Tier im Bachbett entdeckt, konnten es jedoch selbst nicht befreien und verständigten daher die Feuerwehr. Mit einer Leiter stiegen die Feuerwehrmitglieder in den Tregistbach hinab und versuchten, die verängstigte Katze einzufangen.

„Suki“ sicher gerettet

Nach mehreren Versuchen gelang es den Einsatzkräften schließlich, die Katze sicher zu bergen. „Suki“ blieb bei dem Abenteuer unverletzt und konnte ihren erleichterten Besitzern zurückgegeben werden. Bei der Tierrettung standen fünf Mitglieder der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Voitsberg im Einsatz.