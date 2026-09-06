Steirer Peter sucht sein Liebesglück: Vier Damen kämpfen um sein Herz

Ein Steirer auf der Suche nach der großen Liebe: Der 23-jährige Murtaler Peter startet bei „Bauer sucht Frau“ in sein Liebesabenteuer. Vier Damen hat der Milchviehbauer zu seiner Hofwoche eingeladen.

Für den jungen Milchviehbauern aus der Steiermark wird es ernst. Nach dem Kennenlernen hat Peter vier Damen auf seinen Hof eingeladen.

Für den jungen Milchviehbauern aus der Steiermark wird es ernst. Nach dem Kennenlernen hat Peter vier Damen auf seinen Hof eingeladen.

Ein Steirer auf der Suche nach dem großen Glück: Der 23-jährige Peter aus dem Bezirk Murtal startet in der 23. Staffel von „Bauer sucht Frau“ in sein persönliches Liebesabenteuer. Als einer von vier Bäuerinnen und Bauern eröffnet er am 16. September die diesjährigen Hofwochen.

Vier Damen kommen auf Peters Hof

Für den jungen Milchviehbauern aus der Steiermark wird es ernst. Nach dem Kennenlernen hat Peter vier Damen auf seinen Hof eingeladen. Drei von ihnen treffen gleichzeitig bei ihm ein und lernen den Murtaler sowie seinen Alltag am Hof kennen. Dabei dürfte auch für Peter die Nervosität steigen. Schließlich geht es für den sympathischen Landwirt nicht nur um ein paar gemeinsame Tage, sondern um die mögliche Suche nach einer Partnerin fürs Leben.

Vom Murtal ins TV-Liebesabenteuer

Peter ist gemeinsam mit drei weiteren Kandidaten – Emilia aus Oberösterreich, Thomas aus Niederösterreich und Arnold aus Kärnten – der erste Teil der 23. Staffel, der in die Hofwochen startet. Während Emilia mit rund 500 Bewerbungen für einen neuen Rekord sorgt, setzt Peter auf ein persönliches Kennenlernen fernab des Alltags. Die Hofwoche soll zeigen, welche der eingeladenen Damen am besten zu ihm und seinem Leben als Milchviehbauer passt.

Spannende Hofwoche erwartet

Bei „Bauer sucht Frau“ geht es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darum, den Alltag am Bauernhof kennenzulernen und herauszufinden, ob aus ersten Begegnungen vielleicht mehr entstehen kann. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können verfolgen, wie Peter seine Hofdamen empfängt, welche Gespräche entstehen und ob zwischen dem Murtaler und einer der vier Frauen erste Funken überspringen. Die Hofwochen der 23. Staffel von „Bauer sucht Frau“ starten am Mittwoch, 16. September 2026, um 20:15 Uhr auf JOYN und ATV.