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Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Leoben gebracht.
Langenwang,
06/09/2026
Hubschraubereinsatz

Mann blieb nach Unfall unter Moped liegen: 82-Jähriger schwer verletzt

Schwerer Mopedunfall in Langenwang: Ein 82-jähriger Lenker kam am Sonntagnachmittag zu Sturz und wurde schwer verletzt. Der Mann wurde unter seinem Fahrzeug liegend gefunden und ins Krankenhaus geflogen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Gegen 14.30 Uhr war der 82-Jährige mit seinem Moped auf der Hochschloßstraße in Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) unterwegs und dürfte dabei aus eigenem Verschulden zu Sturz gekommen sein. Er wurde unter seinem Moped liegend aufgefunden. Nachdem Beamte der Polizeistreife das Moped hochgehoben hatten, leisteten die Kräfte des Roten Kreuzes sowie ein Notarzt Erste Hilfe. Der 82-Jährige dürfte sich laut Polizei schwere Verletzungen zugezogen haben. Er wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Leoben gebracht.

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