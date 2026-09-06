Mann blieb nach Unfall unter Moped liegen: 82-Jähriger schwer verletzt

Schwerer Mopedunfall in Langenwang: Ein 82-jähriger Lenker kam am Sonntagnachmittag zu Sturz und wurde schwer verletzt. Der Mann wurde unter seinem Fahrzeug liegend gefunden und ins Krankenhaus geflogen.

Gegen 14.30 Uhr war der 82-Jährige mit seinem Moped auf der Hochschloßstraße in Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) unterwegs und dürfte dabei aus eigenem Verschulden zu Sturz gekommen sein. Er wurde unter seinem Moped liegend aufgefunden. Nachdem Beamte der Polizeistreife das Moped hochgehoben hatten, leisteten die Kräfte des Roten Kreuzes sowie ein Notarzt Erste Hilfe. Der 82-Jährige dürfte sich laut Polizei schwere Verletzungen zugezogen haben. Er wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Leoben gebracht.