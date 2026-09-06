Wetterprognose: Steiermark startet sonnig in die neue Woche

Die Steiermark startet sonnig in die Woche: Am Montag bleibt es sommerlich warm mit bis zu 29 Grad. Während im Süden die Sonne dominiert, ziehen in der Obersteiermark später Wolken auf.

Die Steiermark startet mit viel Sonne in die neue Woche. Besonders im Südosten bleibt es am Montag den ganzen Tag über freundlich und trocken. In der Obersteiermark zeigt sich das Wetter zunächst ebenfalls von seiner sonnigen Seite, ehe im Tagesverlauf mehr Wolken aufziehen. Während am Vormittag noch verbreitet die Sonne scheint, werden die Wolken von Nordwesten her im Laufe des Nachmittags dichter. Vor allem in den westlichen Landesteilen steigt gegen Abend die Wahrscheinlichkeit für einzelne Schauer oder Gewitter. Trotz der möglichen Wetteränderung bleibt das Temperaturniveau sommerlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 29 Grad.