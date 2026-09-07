„Länger schwelender Konflikt“: Staatsanwaltschaft zur Bluttat in Graz

Der gewaltsame Tod einer 24-jährigen Frau in Graz sorgt weiterhin für große Betroffenheit. Menschen weit über die Landesgrenzen hinaus stellen sich eine Frage: Wie konnte es zu einer derart grausamen Tat kommen und vor allem: Warum? Während der 23-jährige Tatverdächtige mittlerweile ein Geständnis abgelegt hat und in Untersuchungshaft sitzt, laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter. Nun gibt die Staatsanwaltschaft Graz einen weiteren Einblick: Zwischen der jungen Frau und dem Bruder ihres Lebensgefährten dürfte es nicht erst am Tag der Tat zu Spannungen gekommen sein. Vielmehr spricht die Behörde von einem bereits länger bestehenden Konflikt.

©5 Minuten Die Bluttat ereignet sich in der Grazer Innenstadt.

„Länger schwelender Konflikt“

Gegenüber der APA erklärte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, dass es zwischen der 24-Jährigen und dem Tatverdächtigen einen „länger schwelenden Konflikt“ gegeben habe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Staatsanwaltschaft daher nicht von einer Affekthandlung aus. Bei einem Affekt handle es sich, wie Kroschl erläuterte, um eine juristische Kategorie. Ob der 23-Jährige die Tat hingegen konkret geplant hatte, bleibt offen. Dazu machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Eine vorherige Planung ist damit derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen. Die wohl entscheidende Frage können die Ermittler bislang nicht öffentlich beantworten: Warum gerieten die beiden überhaupt in Konflikt? Zum konkreten Hintergrund des Streits macht die Staatsanwaltschaft derzeit keine näheren Angaben. Auch über das Verhältnis zwischen dem 23-Jährigen und seinem Bruder, dem Lebensgefährten der Getöteten, ist bislang nichts Näheres bekannt.

24-Jährige starb noch in ihrer Wohnung

Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 3. September. Gegen 12.40 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Einsatzkräfte fanden die schwer verletzte 24-Jährige in ihrer Wohnung in der Grazer Innenstadt, 5 Minuten hat berichtet: 24-Jährige in Graz getötet: Jetzt steht die Todesursache fest. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Obduktion ergab, dass die junge Frau durch massive Gewalt gegen den Kopf ums Leben kam. Der damals 23-jährige Tatverdächtige wurde noch im Stiegenhaus von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) festgenommen. Zunächst bestritt er die Tat. Am Samstag legte er bei seinem Pflichtverhör schließlich ein umfassendes Geständnis ab. Über den Mann wurde anschließend Untersuchungshaft verhängt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes dauern an. Am heutigen Montag findet eine Kundgebung ab 18 Uhr am Grazer Hauptplatz statt, 5 Minuten hat berichtet: Tod einer 24-Jährigen erschüttert Graz: Jetzt geht die Stadt auf die Straße.