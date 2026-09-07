Bevor sich Graz in ein riesiges Volkskultur-Festival verwandelt, wurde schon einmal vorgefeiert und zwar bei Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits. Auf ihrem Chianinahof gab es einen ersten Vorgeschmack auf das Aufsteirern.

Dirndl, steirische Schmankerl und jede Menge Vorfreude: Das Aufsteirern 2026 wirft seine Schatten voraus. Bevor am 19. und 20. September wieder Tausende Besucher durch die Grazer Innenstadt ziehen, wurde in dieser Woche bereits an einem besonderen Ort auf das Jubiläumswochenende eingestimmt. Das Pre-Aufsteirern fand am Chianinahof von Cheyenne Ochsenknecht und ihrem Mann Nino Sifkovits in Dobl statt. Dort traf steirische Kulinarik auf Bauernhof-Kulisse und Volkskultur.

Aufsteirern-Feeling bei Cheyenne Ochsenknecht

Cheyenne Ochsenknecht lebt mittlerweile seit mehreren Jahren mit ihrer Familie in der Steiermark. Gemeinsam mit ihrem steirischen Ehemann Nino führt sie den Chianinahof und hat aus ihrer Begeisterung für das Leben hier nie ein Geheimnis gemacht. Erst Anfang des Jahres machte die 25-Jährige ihrer Wahlheimat öffentlich eine Liebeserklärung. „Nie wieder woanders leben als hier“, schrieb sie damals zu einem Video von ihrem Hof. Nun wurde genau dieser Hof zum Schauplatz für einen ersten Vorgeschmack auf eines der größten Feste der Steiermark.

©Schlossberg Graz Christof Widakovich und Tom Wenzl beim Pre-Aufsteirern.

Diese Hütte wurde zum Blickfang

Beim Pre-Aufsteirern standen Begegnungen und steirische Kulinarik im Mittelpunkt. Ein besonderer Hingucker war eine eigens von Wenzo gestaltete Hütte, die individuell für den Anlass umgesetzt wurde. Lange dauert es nun nicht mehr, bis die Feier vom Hof mitten in die Grazer Innenstadt übersiedelt. Am 19. und 20. September steht Graz wieder ganz im Zeichen von Tracht, Tanz, Musik, Handwerk und Kulinarik. Das Aufsteirern feiert 2026 zudem sein 25-jähriges Jubiläum. Bereits am 16. September soll ein Eröffnungskonzert im Congress Graz auf das Jubiläumswochenende einstimmen. An den beiden eigentlichen Festivaltagen wächst das Aufsteirern heuer auch räumlich: Die Herrengasse wird bereits am Samstag zur Festivalfläche.

©Schlossberg Graz Ein besonderer Hingucker war eine eigens von Wenzo gestaltete Hütte, die individuell für den Anlass umgesetzt wurde.

Was ist Neu?

Neu ist außerdem eine eigene Aufsteirern-App. Neben Programm und Lageplan soll sie sogar beim Kennenlernen helfen: Über Community-Funktionen können Besucher unter anderem Fahrgemeinschaften organisieren, sich zum Tanzen verabreden oder beim sogenannten „Anbandeln“ neue Bekanntschaften machen, 5 Minuten hat berichtet: „Bridgerton“ auf steirisch: Neue Aufsteirern-App hilft beim Anbandeln.