Bis zu 40 Millionen Euro offen: Steiermark bei Kindergarten-Ausbau Letzter

Mehr Betreuungsplätze werden dringend gebraucht, gleichzeitig sind in der Steiermark große Teile der dafür vorgesehenen Bundesmittel noch nicht abgerufen. Laut aktuellen Zahlen geht es um 30 bis 40 Millionen Euro.

Mehr Plätze in Kinderkrippen und Kindergärten, längere Öffnungszeiten und ausreichend Personal: Der Ausbau der Kinderbetreuung beschäftigt die Steiermark seit Jahren. Nun sorgen aktuelle Zahlen des Bildungsministeriums erneut für politische Diskussionen. Demnach wurden bislang fast 76 Prozent jener Bundesmittel, die für den Ausbau zusätzlicher Plätze vorgesehen sind, noch nicht abgeholt. Im Bundesländervergleich landet die Steiermark damit laut einer Anfragebeantwortung des Bildungsministeriums an die Grünen auf dem letzten Platz.

30 bis 40 Millionen Euro noch offen

Insgesamt geht es laut der grünen Familiensprecherin im Nationalrat, Barbara Neßler, um 30 bis 40 Millionen Euro für den Zeitraum von 2022 bis 2027. Neßler kritisiert den bislang geringen Abruf der Gelder deutlich. Mit diesen Mitteln könnten ihrer Einschätzung nach beispielsweise mehr als 500 Sprachförderkräfte oder anderes Fachpersonal beschäftigt werden. Die Steiermark ist mit dem Problem allerdings nicht allein. Auch Kärnten und das Burgenland haben laut den vorliegenden Zahlen mehr als die Hälfte der verfügbaren Mittel noch nicht abgerufen. Anders sieht es etwa in Niederösterreich und Vorarlberg aus, wo die Quote bereits bei nahezu 100 Prozent liegt.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf Insgesamt geht es laut der grünen Familiensprecherin im Nationalrat, Barbara Neßler, um 30 bis 40 Millionen Euro für den Zeitraum von 2022 bis 2027.

SPÖ übt scharfe Kritik

Auch die steirische SPÖ nimmt die Zahlen zum Anlass für Kritik an der Landesregierung. Parteichef Max Lercher spricht von einem „Skandal“. „Während Eltern händeringend nach Betreuungsplätzen suchen, holt die Landesregierung fertig bereitgestellte Millionen aus Wien nicht ab“, kritisiert Lercher. Er fordert ein Konzept, damit die verfügbaren Mittel möglichst rasch in die Steiermark fließen.

©SPÖ Steiermark Parteichef Max Lercher spricht von einem „Skandal“.

Land erklärt niedrige Quote mit Abrechnungssystem

Beim Büro von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) sieht man die Situation laut Medienberichten hingegen deutlich weniger dramatisch. Die niedrige Abrufquote habe demnach mit der Art der Abrechnung in der Steiermark zu tun. Die entsprechenden Zuschüsse würden erst nach Abschluss der jeweiligen Projekte ausbezahlt. Dadurch scheine ein Teil der Gelder bislang noch nicht als abgerufen auf. Zudem läuft die Frist noch: Die Mittel können laut Land bis Ende 2027 abgeholt werden. Man sei auf einem guten Weg, heißt es aus dem Büro des Bildungslandesrates.

©Canva Montage/PB Hermann/Land Steiermark Beim Büro von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) sieht man die Situation hingegen deutlich weniger dramatisch.

Land erhöht Zuschuss deutlich

Damit Gemeinden den Ausbau schneller vorantreiben können, hat die Steiermark unterdessen ihre eigenen Förderungen für neue Kinderkrippenplätze deutlich angehoben. Für die Errichtung einer Kinderkrippengruppe steigt der Landeszuschuss demnach von bislang 30.000 auf 150.000 Euro pro Gruppe. Auch für alterserweiterte Gruppen stehen höhere Förderungen zur Verfügung. Die nächsten Anträge können zwischen 21. und 25. September eingereicht werden. Entscheidend wird letztlich sein, wie viel von den derzeit noch offenen Bundesmitteln bis Ende 2027 tatsächlich für den Ausbau der Kinderbetreuung in der Steiermark genutzt wird.