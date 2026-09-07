„Ein letztes Gut Heil“: Große Trauer um Johann Ruhs in Fernitz

Ein 82-Jähriger wurde in Fernitz-Mellach von einem Auto erfasst und schwer verletzt zurückgelassen. Nun herrscht traurige Gewissheit: Bei dem Mann handelte es sich um Feuerwehrkamerad Johann Ruhs. Er ist verstorben.

Nach dem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Etschbachstraße gibt es nun eine traurige Nachricht: Johann Ruhs ist verstorben.

Nach dem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Etschbachstraße gibt es nun eine traurige Nachricht: Johann Ruhs ist verstorben.

Die Anteilnahme in Fernitz-Mellach im Bezirk Graz-Umgebung ist groß. Nach dem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Etschbachstraße gibt es nun eine traurige Nachricht: Johann Ruhs ist verstorben. Am Sonntag gegen 17 Uhr wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschaltet. Die Freiwillige Feuerwehr Fernitz gab den Tod ihres langjährigen Kameraden bekannt. „Wir haben die traurige Pflicht, das Ableben unseres Kameraden HFM Johann Ruhs bekannt zu geben“, heißt es von der Feuerwehr. Den Angehörigen und Freunden spricht sie ihre aufrichtige Anteilnahme aus.

„Ein letztes ‚Gut Heil‘“

Ruhs war nicht nur Mitglied der Feuerwehr, sondern auch im Ort verwurzelt. Der Altbauer lebte mit seiner Familie in Fernitz. Entsprechend groß ist nun die Trauer in der Gemeinde. Seine Feuerwehrkameraden verabschieden sich mit bewegenden Worten: „Die Kameradinnen und Kameraden werden Johann stets ein ehrenvolles Gedenken bewahren.“ Ihren Abschiedsgruß richten sie direkt an den Verstorbenen: „Ein letztes ‚Gut Heil‘ – deine Kameradinnen und Kameraden!“

Am Samstag von Auto erfasst

Am Sonntag berichtet 5 Minuten über den schweren Unfall: 82-Jährigen schwer verletzt zurückgelassen: Alkolenkerin flüchtet. Ruhs war am Samstagnachmittag gegen 17.25 Uhr in der Etschbachstraße damit beschäftigt, eine nach Ackerarbeiten verschmutzte Fahrbahn mit einem Besen zu reinigen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte eine Autofahrerin den 82-Jährigen übersehen und mit ihrem Wagen erfasst haben. Die Lenkerin soll anschließend weitergefahren sein, ohne am Unfallort zu bleiben. Ruhs wurde schwer verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung flog ihn der Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz.

Zeuge führte Polizei zu 42-Jähriger

Ein Zeuge brachte die Ermittler wenig später auf die Spur einer 42-Jährigen. Er hatte ein auffälliges Auto wahrgenommen und kannte dessen Zulassungsbesitzer. Die Polizei traf die Frau an einer nahe gelegenen Wohnadresse an. Mit dem Unfall konfrontiert, gab sie laut Polizei an, selbst gefahren zu sein. Ein Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung. Ihr Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Die Frau sollte nach Abschluss der Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr sowie des Imstichlassens eines Verletzten bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt werden.

Kurve sorgt im Ort für Diskussionen

Auch die Unfallstelle selbst beschäftigt die Menschen in Fernitz. Eine Mutter aus dem Ort erzählt gegenüber 5 Minuten, dass sie erst kurze Zeit vor dem Unfall gemeinsam mit ihren Kindern genau an jener Kurve in der Etschbachstraße mit den Fahrrädern unterwegs gewesen sei. Schon dann habe sie sich gedacht, wie unübersichtlich die Stelle sei. Wenig später ereignete sich dort der folgenschwere Unfall.

Große Trauer in Fernitz

Die Bestürzung im Ort ist groß. Viele kannten Johann Ruhs persönlich, auch als langjährigen Feuerwehrkameraden und Altbauern. Die Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Seine Kameraden verabschieden sich mit einem Leitspruch, der für sein Wirken bei der Feuerwehr steht: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2026 um 11:02 Uhr aktualisiert