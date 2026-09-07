Beim Rückwärtsfahren geht es schief: Wohnmobil gerät gefährlich in Schräglage

Das Wohnmobil eines Urlaubers kam von der Straße ab und geriet in gefährliche Schräglage. Mit Seilen und einem Traktor gelang schließlich die Bergung.

Gegen 11.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Glanz alarmiert. Dort war ein Urlauber beim Rückwärtsrangieren mit seinem Wohnmobil von der Straße abgekommen.

Gegen 11.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Glanz alarmiert. Dort war ein Urlauber beim Rückwärtsrangieren mit seinem Wohnmobil von der Straße abgekommen.

Ein kurzer Moment beim Rückwärtsfahren und plötzlich ging es nicht mehr weiter: Am Sonntag, 6. September, mussten die Feuerwehren Peterdorf und Feistritz zu einer ungewöhnlichen Fahrzeugbergung ausrücken. Gegen 11.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Glanz alarmiert. Dort war ein Urlauber beim Rückwärtsrangieren mit seinem Wohnmobil von der Straße abgekommen.

©Freiwillige Feuerwehr Peterdorf Um das Wohnmobil wieder auf festen Untergrund zu bekommen, setzten die Einsatzkräfte mehrere Seil- und Sicherungstechniken ein.

Wohnmobil drohte umzustürzen

Das Fahrzeug blieb in einer derart gefährlichen Schräglage stehen, dass es laut Feuerwehr umzustürzen drohte. Eine Bergung musste entsprechend vorsichtig durchgeführt werden. Die Feuerwehr Peterdorf erhielt dabei Unterstützung von den Kameraden aus Feistritz. Zusätzlich kam ein privater Traktor mit Seilwinde zum Einsatz.

©Freiwillige Feuerwehr Peterdorf Präzise Arbeit war gefragt.

Mit Seilen zurück auf die Straße

Um das Wohnmobil wieder auf festen Untergrund zu bekommen, setzten die Einsatzkräfte mehrere Seil- und Sicherungstechniken ein. Schließlich gelang es, das Fahrzeug kontrolliert zurück auf die Fahrbahn zu bringen. Insgesamt standen 24 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Feuerwehr Peterdorf bedankte sich anschließend bei der Feuerwehr Feistritz sowie allen weiteren Beteiligten für die Zusammenarbeit.