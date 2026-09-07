Überfall mit Baseballschlägern auf A9: 40 Verdächtige ausgeforscht

Monatelang ermittelte das Landeskriminalamt nach dem brutalen Überfall auf zwei Kroaten auf der A9. Nun gibt es einen entscheidenden Erfolg: 40 Tatverdächtige sind namentlich bekannt, 24 wurden festgenommen.

Der Fall sorgte im November 2025 weit über die Steiermark hinaus für Aufsehen: Eine Gruppe radikaler polnischer Fußballanhänger soll auf der A9 bei Premstätten ein kroatisches Auto zum Anhalten gezwungen haben. Die beiden Insassen wurden verletzt, ihr Auto mit Baseballschlägern beschädigt und mehrere Tausend Euro Bargeld geraubt. Noch in der Tatnacht gelang der Polizei ein erster großer Fahndungserfolg. 20 polnische Fußballanhänger wurden festgenommen, 5 Minuten hat damals berichtet: Mit Baseballschlägern attackiert: Hooligans drehten auf A9 durch. Schon kurz darauf war allerdings klar: An dem Überfall dürften deutlich mehr Personen beteiligt gewesen sein. Fast zehn Monate später präsentiert das Landeskriminalamt Steiermark nun das Ergebnis umfangreicher Ermittlungen.

40 Tatverdächtige mittlerweile ausgeforscht

Die Ermittler arbeiteten nach den ersten Festnahmen weiter an dem Fall. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graz, den polnischen Polizeibehörden in Warschau und dem österreichischen Verbindungsbeamten in Polen konnten 20 weitere Tatverdächtige identifiziert werden. Damit sind mittlerweile 40 Personen namentlich bekannt und bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt worden. Insgesamt konnten laut Polizei 24 von ihnen festgenommen werden.

Vier Männer aus Polen ausgeliefert

Bei vier der ausgeforschten Männer gingen die österreichischen Behörden noch einen Schritt weiter. Die Staatsanwaltschaft Graz erließ nationale Festnahmeanordnungen sowie Europäische Haftbefehle. Am 8. und 11. Juli erfolgten schließlich Zugriffe durch die polnischen Behörden. Alle vier Tatverdächtigen wurden inzwischen nach Österreich ausgeliefert und der heimischen Justiz übergeben. Die letzte Überstellung erfolgte erst vor wenigen Tagen, am 3. September 2026.

Acht Männer bereits verurteilt

Während die Ermittlungen weiterhin laufen, hat es auch bereits erste Gerichtsentscheidungen gegeben. Das Landesgericht für Strafsachen Graz verurteilte im Juni acht Tatverdächtige in erster Instanz. Teilweise wurden mehrjährige Haftstrafen ausgesprochen. Die Urteile sind laut der vorliegenden Polizeimeldung erstinstanzlich. Auch in Polen blieb der Fall nicht unbemerkt. Der Ermittlungserfolg gegen die radikale Fangruppe habe dort laut steirischer Polizei für großes mediales Interesse gesorgt.